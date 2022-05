Bất ngờ với ngôi nhà ấm áp vào mùa đông, mùa hè không cần đến điều hòa của thầy giáo dạy Toán

Ông He Jun Xian là một giáo viên Toán đã nghỉ hưu. 10 năm trước, ông He mua một mảnh đất rộng trải dài với thảm cỏ xanh có tầm nhìn ra biển. Một ngôi nhà với cấu trúc được xem là vô cùng đặc biệt. Mái hình cong như cây nấm, lại không cần đến việc thiết kế móng.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn, đó chính là ông He sống vui vẻ và hài lòng với cuộc sống giản dị ấy. Không cần đến điều hòa, ngôi nhà cũng khá ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Tuyệt vời hơn, ngôi nhà ấy đã chống chọi với 17 cơn bão và 8 trận động đất.

Ngôi nhà đẹp như cổ tích.

Lối vào nhà xanh tươi với cây cỏ, giản dị với gạch lát uốn cong.

Ông He là người yêu biển.

Năm 2011, He Jun Xian tham gia cuộc thi xây dựng Xanh lần đầu tiên. Một người chưa nghiên cứu về kiến trúc như ông He lại khiến nhiều người bất ngờ khi đánh bại cả KTS nổi tiếng Toyo Hong của Nhật Bản để giành vị trí đầu tiên.

Điều đó khiến nhiều người hiểu rằng, cuộc sống của con người nên gắn liền với thiên nhiên, giao hòa với điều kiện khí hậu nơi họ đang ở.

Cuộc sống của ông hiện tại còn vô cùng ý nghĩa, khi hằng ngày ông thường đi bộ nhặt rác trên bãi biển và thu thập vỏ nhựa, đồ bỏ đi để tái chế thành những tác phẩm nghệ thuật trang trí nhà. Với ông, đó không chỉ là thú vui mà còn vì lợi ích của thế hệ sau.

Ông He có bằng Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Đại dương của Đại học Đài Loan (Trung Quốc). Vì thế không quá bất ngờ khi ông chọn mảnh đất gần biển bởi ông vô cùng yêu biển.

Quá trình xây dựng ngôi nhà mơ ước.

Ngôi nhà vững chãi giữa sóng gió.

Ngôi nhà nhìn từ trên cao.

Khung cảnh tuyệt đẹp nơi ngôi nhà được xây dựng.

Ông He chia sẻ, khi sống ở Đài Bắc, ông thường đến bãi biển để ngắm cảnh. Ở đó, ông cũng thường thấy rác và dọn dẹp một cách tự nhiên. Ông cũng rất buồn khi thấy những con rùa đã chết trên bãi biển.

Vì thế, trong suốt 30 năm dạy học, không chỉ làm tốt nhiệm vụ là một thầy dạy Toán, ông còn dạy học trò về ý thức bảo vệ môi trường.

Khi về hưu, thầy giáo dạy Toán đã quyết định xây dựng một ngôi nhà đặc biệt - nơi ông có thể sống thoải mái mà không cần điều hòa, không có quạt điện, không có thiết bị, không có đèn. Tất cả đều "nhờ cậy" đến thiên nhiên.

Ông He trước đây là một giáo viên dạy Toán.

Không gian sống bên trong ngập tràn ánh sáng.

Ông miệt mài làm những công việc mà mình yêu thích.

Không gian chính của ngôi nhà có phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng chứa đồ… Dù bên trong mỗi không gian không có nhiều sự đặc biệt về chức năng nhưng với kiến trúc tổng thể lại là một tác phẩm vô cùng đặc biệt.

Đầu tiên, ông He chọn mái vòm. Theo ông, ngôi nhà với cách thiết kế uốn cong như vỏ ốc này sẽ giúp tổ ấm của mình chống chọi với thiên tai một cách tốt nhất. Ngôi nhà được hoàn thiện năm 2008 và ông đã gắn bó, sống trong ngôi nhà này được hơn 10 năm.

Để hoàn thành không gian sống của mình, thầy giáo dạy Toán đã sử dụng vật liệu xây dựng chủ yếu là đất. Đất là vật liệu cách nhiệt tốt. Bên cạnh đó, bên ngoài ngôi nhà được phủ một lớp xi măng. Ông He còn chú trọng thiết kế thêm một lớp cách nhiệt để nền nhiệt bên trong nhà luôn ổn định và mát mẻ.

Thêm một bí quyết nhỏ nữa, đó chính là ông He chọn cách thiết kế hướng gió đối lưu, không gian bên trong không rộng rãi nhưng vẫn đủ ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè. Nhiệt độ luôn giữ ở mức trung bình là 26 độ C. Ông He còn mở nhiều lỗ thông hơi giúp cho khí nóng được thoát ra ngoài nhanh hơn.

Ngôi nhà có nhiều lỗ thoát khí.

Đây cũng là những vị trí mang gió, hút ẩm cho ngôi nhà.

Ngôi nhà ở vị trí gần biển, để không gian bên trong tránh được sự ẩm ướt, ông không sử dụng máy hút ẩm mà chọn cách lát sàn bằng gạch nung. Loại gạch không được tráng men này có lỗ thông khí, chúng có thể hút hơi nước và khiến nền nhanh khô hơn khi có gió.

Ông thiết kế thêm gác xép để giảm bớt hơi nóng vào mùa hè.

Tổ ấm của thầy giáo dạy Toán ngay cả những ngày trời mưa cũng không cần bật đèn vì được thiết kế nhiều cửa sổ trên mái. Điều này đã giúp giảm bớt sức nắng nóng và ánh nắng chói chang của mùa hè. Ngoài ra, ông He còn thiết kế thêm gác xép.

Những góc nhỏ được decor bằng chính bàn tay của thầy giáo.

Không gian độc đáo.

Với một người đã về hưu nhiều năm, ông He ước có thể làm được điều gì đó cho môi trường. Vì thế, ngoài gom rác thải, tái chế những đồ trang trí, ông còn dạy trẻ em xung quanh học Toán, trồng hoa và trồng rau.

Vườn rau ông He cùng các bạn nhỏ trong vùng thiết kế, chăm sóc.

Các bạn học sinh nhỏ tuổi vô cùng yêu thích những bài học của thầy giáo về hưu này.

Tiền lương hưu tuy không cao nhưng ông He vẫn dành một khoản tiền nhỏ để tạo nên khu vườn trồng rau sạch dành cho mọi người quanh vùng. Cuộc sống giản dị nhưng thật đẹp của ông vẫn có sức lan tỏa mạnh mẽ cũng như tạo nguồn cảm hứng thật đẹp cho mọi người xung quanh.

