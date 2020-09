Bất ngờ với hình ảnh bố bỉm sữa của giám khảo Rap Việt Rhymastic, em bé giống bố như đúc khiến mọi người thích thú

Rhymastic (tên thật là Vũ Đức Thiện, sinh năm 1991) là một rapper, nhạc sĩ, ca sĩ của Space Speakers, chủ nhân của những ca khúc nổi đình đám như: Yêu 5, Nến và hoa, Cứ chill thôi, Trên lầu cao, Ngày tuyệt vời nhất, Hôm nay tôi cô đơn quá... Rhymastic còn được mệnh danh là "phù thủy âm nhạc" và tham gia sản xuất nhiều sản phẩm cho Cường Seven, Bích Phương, Phương Ly...



Hiện tại, Rhymastic đang ngồi ghế giám khảo của cuộc thi Rap Việt. Anh được rất nhiều người yêu thích vì có chuyên môn tốt, lại hài hước, dí dỏm, kết hợp với Justatee trở thành "cặp bài trùng" mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Rhymastic kết hôn với bà xã là hot girl Hà thành Lại Thanh Huyền (nickname là Mít) vào tháng 4/2019. Tháng 7/2020, Thanh Huyền sinh con trai đầu lòng. Em bé vô cùng kháu khỉnh, dễ thương và có tên ở nhà là Ma Bư. Hình ảnh của cậu nhóc thường xuyên được bố mẹ chia sẻ trên mạng xã hội và được mọi người rất yêu thích. Ma Bư rất kháu khỉnh, đáng yêu và được khen là giống bố như đúc.

Tổ ấm của Rhymastic, Thanh Huyền và bé Ma Bư.

Bà xã của Rhymastic từng chia sẻ, khi cô mang thai được 37 tuần thì bác sĩ nói em bé chậm phát triển, bé không nhận đủ chất dinh dưỡng nên cần phải mổ sớm để nuôi ở bên ngoài.

"Một tuần trước khi đến ngày mổ là quãng thời gian thật sự ám ảnh với mẹ... Mẹ chẳng sợ mổ hay đau đớn mà chỉ sợ em trong bụng lỡ có chuyện gì... Và thương con phải ra ngoài sớm khi còn quá non nớt. Ấy thế mà may mắn mẹ con mình được trời phật phù hộ, Bư chui ra khoẻ mạnh và gào khóc rất to, mẹ được ôm con ngay khi nhìn thấy con, thật sự rất may mắn. Lần đầu tiên mẹ khóc vì cả sợ hãi và hạnh phúc" - Thanh Huyền cho hay.

Hot mom xinh đẹp tâm sự thêm, Ma Bư ra đời tuy nhẹ cân hơn các bạn một chút nhưng trộm vía rất háu ăn và ngoan ngoãn.

Bé Ma Bư chào đời vào tháng 7/2020, cậu nhóc rất xinh xắn, đáng yêu.

Mới chào đời hơn 2 tháng nhưng Ma Bư đã được mẹ đưa đi chơi rồi đây.

Bên cạnh những bức ảnh đáng yêu của con trai, Thanh Huyền còn đăng tải cả khoảnh khắc tiết lộ cuộc sống làm bố bỉm sữa của Rhymastic lên mạng xã hội. Ông bố trẻ thường xuyên giúp vợ chăm con và bế con cực khéo léo. Vì đã quen với vẻ cool ngầu của Rhymastic trên sân khấu nên mọi người khá bất ngờ trước hình ảnh làm bố bỉm sữa dễ thương của anh.

Ngoài ra, bà xã của Rhymastic cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng thon thả dù mới sinh con chưa được bao lâu, đúng chuẩn "gái một con trông mòn con mắt".

Tổ ấm nhỏ của Rhymastic, Thanh Huyền và Ma Bư luôn nhận được rất nhiều sự yêu quý, ngưỡng mộ của mọi người.

Ma Bư được mọi người khen là giống bố như đúc.

Nhìn cậu nhóc còn thấp thoáng đâu đó nét "cool ngầu" của bố luôn.

Ma Bư kháu khỉnh, đáng yêu nên mỗi bức ảnh của cậu bé được đăng trên mạng xã hội luôn nhận được rất nhiều lượt yêu thích của mọi người.

Ở trên sân khấu làm "phù thủy âm nhạc, về nhà Rhymastic cũng là một ông bố bỉm sữa với những khoảnh khắc ấm áp bên con.

Hai bố con đáng yêu chưa này.

Bố bế Ma Bư cực khéo.