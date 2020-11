Bất ngờ với bảng điểm trong mơ mà bạn gái "tin đồn" của Đoàn Văn Hậu sở hữu, ai nhìn vào cũng phải thốt lên "thế này thật quá xứng đôi rồi! "

Để lại nhiều ấn tượng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, khi xuất sắc lọt vào top 10, đạt giải Người đẹp tài năng nhưng Doãn Hải My lại được dân mạng chú ý nhiều hơn khi không ít lần thấy Đoàn Văn Hậu đi bên cạnh, trong đêm Chung kết diễn ra ngày 20/11, cái ôm an ủi và bó hoa từ Văn Hậu dành tặng cho Hải My đã càng cũng cố thêm cho tin đồn về mối quan hệ tình cảm của 2 bạn trẻ.

Trong khi cô nàng Hải My được chú ý với vẻ đẹp tự nhiên và chiều cao "xứng đôi vừa lứa" với chân sút người Thái Bình, thì dân tình chắc hẳn phải bất ngờ thêm một lần nữa khi cô nàng này có một bảng thành tích vô cùng ấn tượng.

Doãn Hải My (sinh năm 2001), sinh viên khoa Luật Chất lượng cao, trường ĐH Luật Hà Nội, trước khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học, Hải My đã đạt học sinh giỏi trong các năm ở những ngôi trường danh tiếng trên địa bàn Hà Nội.

Trong kỳ thi THPT 2019 có thể thấy người đẹp gốc Hà Nội có thế mạnh là Ngữ văn khi đạt 8,25 điểm. Trình độ ngoại ngữ của top 10 Hoa hậu Việt Nam cũng rất tốt, khi cô sở hữu bằng IELTS 7.0, giao tiếp được bằng tiếng Trung.

Bảng điểm chỉ để lộ mỗi môn Ngữ văn nhưng cũng đủ để thấy cô nàng đã phải nỗ lực đến mức nào.

Không chỉ về học vấn, bạn gái "tin đồn" của Đoàn Văn Hậu còn thể hiện mình là cô gái có nhiều tài lẻ, không trên trang cá nhân của mình, Hải My cũng chia sẻ hình ảnh ngồi vừa đệm đàn vừa hát, vẽ tặng bạn bè những bức tranh tuyệt đẹp.

Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999, hiện khoác áo Hà Nội FC. Hậu vệ người Thái Bình được lên tuyển Việt Nam khi mới 18 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017. Đoàn Văn Hậu là nhân tố chính trong thành công của bóng đá Việt Nam hơn 2 năm nay dưới thời HLV Park Hang-seo. Sau khi đầu quân cho đội Heerenveen tại Hà Lan, Văn Hậu hiện nay trở về nước và đá cho FC Hà Nội.

Hãy cùng chờ xem sau loạt bạn gái của các cậu thủ trẻ dần dần được tiết lộ, thì trong làng bóng đá chuyện tình cảm của Văn Hậu và cô bạn gái "tin đồn" Hải My sẽ như thế nào nhé.