Bất ngờ với 5 thứ ăn vào là "hạ hỏa" cơn tức giận, cải thiện tâm trạng cho chị em: Rất quen ngoài chợ

Trong cuộc sống hiện đại, phụ nữ thường phải đối mặt với áp lực công việc, gia đình và xã hội, khiến những cơn tức giận, lo âu và tâm trạng thất thường trở nên phổ biến. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến các mối quan hệ mà còn gây hại cho sức khỏe tổng thể.

Đối với chị em phụ nữ, đặc biệt là những người đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh (thường sau 40 tuổi), sự thay đổi cảm xúc diễn ra càng rõ rệt và khó kiểm soát. Nguyên nhân chính là do sự suy giảm và mất cân bằng đột ngột của các hormone sinh dục, nhất là estrogen và progesterone.

May mắn thay, chỉ bằng cách bổ sung 5 thực phẩm quen thuộc dưới đây, chị em đã có thể hỗ trợ cân bằng nội tiết, ổn định đường huyết và làm dịu hệ thần kinh một cách tự nhiên:

1. Chuối

Chuối là "liều thuốc" hạ hỏa tự nhiên vì nó chứa hàm lượng cao Tryptophan, một loại axit amin thiết yếu. Tryptophan là tiền chất trực tiếp để cơ thể sản xuất Serotonin (hormone giúp điều chỉnh tâm trạng và giấc ngủ). Khi mức Serotonin ổn định, cảm giác lo âu và tức giận sẽ được kiểm soát.

Ảnh minh họa

Chuối còn giàu Kali và Magie, hai khoáng chất giúp thư giãn cơ bắp và thần kinh. Phụ nữ tiền mãn kinh ăn chuối còn giúp ổn định đường huyết, tránh tình trạng hạ đường huyết đột ngột gây cáu gắt và bồn chồn.

2. Trứng

Trứng cung cấp một lượng lớn Protein hoàn chỉnh, Vitamin D và Choline. Protein giúp duy trì mức năng lượng và đường huyết ổn định, ngăn ngừa sự thất thường của tâm trạng do đói hoặc thiếu chất.

Đáng chú ý, Vitamin D (có vai trò gần như hormone) và Choline giúp hỗ trợ chức năng não bộ, giảm sản xuất cortisol (hormone gây căng thẳng). Việc bổ sung trứng giúp phụ nữ tiền mãn kinh có tinh thần tỉnh táo, giảm mệt mỏi và lo âu.

3. Sữa chua không đường

Sức khỏe tinh thần liên quan mật thiết đến đường ruột. Sữa chua không đường rất giàu Probiotics (lợi khuẩn). Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh sản xuất ra nhiều chất dẫn truyền thần kinh, trong đó có Serotonin. Việc cải thiện hệ vi sinh là chìa khóa để cải thiện tâm trạng lâu dài.

Ảnh minh họa

Sữa chua còn cung cấp Canxi và Magie, hai khoáng chất giúp làm dịu hệ thần kinh. Đối với phụ nữ tiền mãn kinh cần bổ sung Canxi để chống loãng xương, sữa chua không đường là lựa chọn lý tưởng giúp cải thiện cả sức khỏe xương khớp và tinh thần.

4. Rau lá xanh đậm

Các loại rau lá xanh đậm là kho tàng của Magie và Folate (Vitamin B9). Magie được mệnh danh là "khoáng chất chống căng thẳng", giúp điều hòa hormone stress và thư giãn cơ bắp. Thiếu Magie có thể làm tăng sự nhạy cảm và cáu gắt.

Folate hỗ trợ quá trình sản xuất Dopamine và Norepinephrine, giúp cải thiện sự tập trung và cảm giác tích cực. Phụ nữ tiền mãn kinh bổ sung Magie từ rau xanh giúp giảm bớt các triệu chứng khó chịu về thể chất như đau đầu, mất ngủ, từ đó "hạ hỏa" cơn tức giận hiệu quả.

5. Cá giàu omega-3

Nhiều loại cá quen thuộc ngoài chợ (như cá trích, cá rô phi) cung cấp Axit béo Omega 3. Omega 3 giúp giảm viêm mạn tính trong cơ thể và não bộ, vốn là yếu tố liên quan đến trầm cảm và lo âu.

Ảnh minh họa

Omega 3 cũng giúp ổn định màng tế bào thần kinh, hỗ trợ truyền dẫn tín hiệu, từ đó làm giảm sự thất thường của tâm trạng. Phụ nữ tiền mãn kinh nên bổ sung Omega 3 để hỗ trợ chức năng tim mạch, giảm bốc hỏa và cải thiện sức khỏe tinh thần.