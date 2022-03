Bất ngờ trước nguyên nhân Tạ Đình Phong không kết hôn cùng Vương Phi dù đã bên nhau 8 năm?

Mới đây, trang tin tức 163 đã đăng tải một đoạn clip hé lộ lý do Tạ Đình Phong không cưới Vương Phi. Netizen bất ngờ khi nguyên nhân của mọi việc không bắt buồn từ Tạ Đình Phong, càng chẳng hề liên quan đến Trương Bá Chi.

Cụ thể, đoạn clip tiết lộ, Tạ Đình Phong và Vương Phi dù đã ở bên nhau 8 năm nhưng vẫn chưa có ý định tổ chức đám cưới là vì "nhà gái" liên tục từ chối lời cầu hôn của nam diễn viên. Bởi lẽ "Thiên Hậu" đã qua 2 đời chồng và có 2 con gái, hơn thế giờ cô cũng gần 50 tuổi nên không còn muốn bị hôn nhân ràng buộc.

Bài đăng trên trang tin tức 163.

Ngoài ra tin tức còn hé lộ, Tạ Đình Phong từ nhỏ đã bị ảnh hưởng tâm lý từ việc bố mẹ ly hôn sớm. Chính vì vậy tài tử "Vịnh Xuân Quyền" luôn thiếu cảm giác an toàn nên đã coi mối tình chị em hơn kém 11 tuổi này là sự bù đắp cho nỗi thiếu vắng ấy. Đây cũng là một trong những lý do mà Vương Phi từ chối lời cầu hôn của anh. Bởi lẽ cô có tính cách quá độc lập và yêu thích sự tự do, không muốn gánh trọng trách xoa dịu trái tim người tình suốt cuộc đời.

Tình yêu giữa Tạ Đình Phong và Vương Phi luôn đi cùng định kiến của dư luận. Một phần là vì những tin đồn cặp đôi "ngoại tình" trong tư tưởng khi đã kết hôn nhưng vẫn luôn nhớ về đối phương. Phần là vì tính cách phóng khoáng, thậm chí rũ bỏ trách nhiệm để đi tìm hạnh phúc riêng của họ.

Đến nay, cặp đôi trai tài gái sắc đình đám này vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Bỏ qua những câu chuyện đời tư phức tạp thì ai nấy đều phải công nhận tài năng và nhan sắc của họ rất xứng đôi.

Nguồn: 163

