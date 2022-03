Bất ngờ lý do tài xế taxi mất tích trên đường chở khách ra Hà Nội

Tối 1/3, người thân của ông Hoàng Xuân Tình (SN: 1975, trú xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) - tài xế taxi mất tích bí ẩn trên đường chở khách ra Hà Nội cho biết, ông Tình đang trên đường trở về nhà.



Người thân cho biết, tài xế Tình đang trên đường về nhà.

Việc ông Tình mất liên lạc mấy ngày qua là do chở vị khách mang theo ma túy nên bị Công an Quảng Ninh tạm giữ.

"Lý do ông Tình mất liên lạc là do chở vị khách từ Hương Sơn đi Hà Nội. Trên người hành khách này có mang theo ma túy nên bị Công an Quảng Ninh tạm giữ để điều tra. Sau khi xem xét, xác định ông Tình không liên quan đến vụ án nên đã thả ông về. Hiện ông Tình đang trên đường về nhà", người thân ông Tình nói.

Trước đó, theo trình báo của người thân ông Tình đến cơ quan chức năng, vào tối 26/2, ông Tình nhận được cuộc gọi của hành khách trú ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thuê chở đi Hà Nội.

Sau khi nhận được cuộc gọi, ông Tình đã lấy xe ô tô và rời khỏi nhà. Tuy nhiên đến sáng 27/2, gia đình không thể liên lạc được với ông Tình.

Nghi ngờ ông Tình gặp chuyện chẳng lành, gia đình trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đăng tải thông tin lên facebook nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm tung tích.

https://afamily.vn/bat-ngo-ly-do-tai-xe-taxi-mat-tich-tren-duong-cho-khach-ra-ha-noi-20220301215212929.chn