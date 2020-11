Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang vừa tiếp tục thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàng Seo Chớ (24 tuổi tại thôn Súng Sảng, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, Hà Giang) để làm rõ hành vi giết người.

Đây cũng là con trai của đối tượng Giàng Chẩn Diu, được xác định có tham gia vào quá trình gây án, sát hại 2 hàng xóm.

Giàng Seo Chớ là đối tượng thứ 5 của vụ án

Liên quan đến vụ án, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng, gồm:

Giàng Chẩn Diu (51 tuổi), Giàng Seo Sèng (27 tuổi), Giàng Seo Phàng (22 tuổi) và Giàng Seo Phong (17 tuổi). Các đối tượng đều là người dân tộc Mông, trong đó Giàng Chẩn Diu là bố của 4 người còn lại, cùng trú tại thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Nguyên nhân ban đầu xác định, trước đó gia đình Giàng Chẩn Diu có tranh chấp nương trồng ngô, lúa với một hộ gia đình khác cùng thôn.

Tòa án nhân dân huyện Xín Mần đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự tranh chấp đất đai. Ông Thào Chính Dí (là bố ruột của nạn nhân Thào Seo Sì) đứng ra làm nhân chứng, xác nhận nương trồng ngô, lúa không thuộc quyền sử dụng của gia đình Giàng Chẩn Diu.

Kể từ thời điểm đó, Giàng Chẩn Diu luôn ấm ức và gây sự với nhân chứng.

Giàng Chẩn Diu (bên trái - là bố) và Giàng Seo Sèng con trai cả

Khoảng 22h ngày 30.10, Giàng Seo Sèng và Giàng Seo Phàng đến nhà Giàng Chẩn Diu. Tại đây, Sèng nói: "Bố ạ, muốn có đất để làm ăn thì bố con ta phải thống nhất giết Thào Chính Dí, Thào Seo Sì đi vì nó tranh chấp làm thu hẹp diện tích đất canh tác. Phải xử lý ngay vì qua đời bố chắc các con không có khả năng tranh giành đất canh tác hiện nay".

Nghe Sèng nói, Phàng tiếp lời: "Có dám làm không anh", Sèng trả lời: "Muộn rồi, làm không ai biết đâu".

Sau đó các đối tượng tiếp tục lên kế hoạch, bàn bạc nếu đến nhà thấy nạn nhân say rượu thì dùng dây thừng siết cổ chết và treo lên, nếu không say rượu thì dùng gậy đánh chết rồi treo lên. Không được gây tiếng động cho hàng xóm mới an toàn.

Để thực hiện hành vi như đã định, cả 4 đối tượng sau đó đến nhà ông Thào Chính Dí, cầm theo búa bổ củi và một đoạn dây thừng dài.

Khi sang đến nơi thấy nhà ông Dí khóa ngoài, còn nhà ông Thào Seo Sáng (là em trai ruột ông Dí, nhà sát cạnh) cửa đóng hờ, các đối tượng kéo nhau cùng đi vào trong, sử dụng đèn pin điện thoại soi và thấy ông Sáng và anh Thào Seo Sì.

Không để cho hai nạn nhân kịp kháng cự, tất cả các đối tượng đã dùng đoạn dây thừng mang theo siết cổ ông Sáng và anh Sì, sau đó treo cổ hai nạn nhân lên xà nhà rồi đi về. Bước đầu 5 đối tượng đã khai nhận âm mưu giết người.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.