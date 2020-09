Bắt nghi can trộm trái châu gần 100 tuổi tại Lăng Ông - Bà Chiểu

Tối 12-9, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi can trộm cắp trái châu gần 100 tuổi của lăng đức Tả quân Lê Văn Duyệt tại Lăng Ông - Bà Chiểu, quận Bình Thạnh.



Theo thông tin ban đầu, ngày 2-9, Công an quận Bình Thạnh nhận được tin báo về việc Lăng Ông - Bà Chiểu bị mất trộm trái châu làm bằng gốm có niên đại từ năm 1922. Trái châu này được lắp trên nóc nhà văn bia giữa đôi rồng trong đồ án "lưỡng long tranh châu" tại Lăng Ông - Bà Chiểu.

Hình ảnh từ cổng chính Lăng Ông - Bà Chiểu

Nhận được tin báo lực lượng Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy bắt thủ phạm.

Trích xuất hình ảnh từ camera, công an phát hiện kẻ gian đột nhập vào lấy cắp trái châu gần 100 tuổi vào khuya 29-8. Qua điều tra, đến ngày 9-9, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ được nghi can, thu giữ trái châu giao lại cho Ban quản lý Lăng Ông - Bà Chiểu.

Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đến đường dây chuyên trộm cổ vật ở TP HCM.

Lăng Lê Văn Duyệt (có tên chữ là Thượng Công miếu (chữ Hán : 上公廟, tục gọi là Lăng Ông) là khu đền và mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt (1764 - 1832); hiện tọa lạc tại số 1 đường Vũ Tùng, có cổng Tây tại số 126 đường Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Do vị trí Lăng Ông nằm ở khu vực Bà Chiểu nên người dân quen gọi chung Lăng Ông - Bà Chiểu (tức là "Lăng Ông ở Bà Chiểu") để chỉ khu vực này.

Trước năm 1975, tuyến đường chạy dọc theo phía Tây Lăng Ông (đoạn từ Lăng đến cầu Bông) mang tên đại lộ Lê Văn Duyệt .

Đến ngày 14-8-1975, đoạn này bị đổi tên vì nhập chung tên với đường Đinh Tiên Hoàng (phía Quận 1). Đến ngày 11-7-2020, sau 45 năm bị thay đổi tên, đoạn đường này được phục hồi tên cũ là đường Lê Văn Duyệt.