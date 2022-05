Bắt nghi can cứa cổ người phụ nữ trong khách sạn

Chiều 6/5, Công an tỉnh Bình Phước thông tin, đã cử cán bộ ra tỉnh Quảng Trị để tiếp nhận đối tượng Nguyễn Trường Duy (35 tuổi, ngụ Đồng Nai). Duy được xác định là nghi can liên quan đến cái chết của bà Nguyễn Thị Kh. (38 tuổi, ngụ Bình Phước).

Trước đó, tối 27/4, bà Kh. cùng Duy đi xe máy vào khách sạn ở khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thuê phòng nghỉ qua đêm.

Nghi can bị bắt tại tỉnh Quảng Trị

Rạng sáng 28/4, Duy trả tiền phòng và lên xe máy đi về trước. Phía khách sạn kiểm tra phòng thì phát hiện bà Kh. đã chết trên giường với một số vết thương ở cổ nên trình báo công an.

Công an TP Đồng Xoài đã tổ chức truy tìm nghi can để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Từ thông tin của Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước), Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) phát hiện Duy trốn ở phường Đông Lễ nên tiến hành bắt giữ.