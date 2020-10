Bắt nghi can câm điếc bẩm sinh vụ thanh niên bị bắn tử vong bên bao tải đựng chó ở Nghệ An

Ngày 27/10, liên quan đến vụ một thanh niên tử vong trên rừng, bên cạnh bao tải đựng chó ở xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), công an đã tiến hành bắt nghi can Nguyễn Văn Thành (34 tuổi, trú xã Nghi Xuân) và Mạnh Lộc Chiến (22 tuổi, trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc).

Trong vụ án này, Thành là người gây ra cái chết cho Trần Quang Huy (19 tuổi, trú xã Phúc Thọ). Còn Mạnh Lộc Chiến bị điều tra về tội "trộm cắp tài sản".

Đối tượng Thành tại cơ quan chức năng.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Thành khai nhận, khoảng 14 giờ, ngày 25/10 Thành cầm súng hơi tự chế bắn đạn chì đi bắt chim ở địa phận xã Nghi Xuân thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy đi trộm chó nên lấy điện thoại ra quay.

Biết mình bị quay, Huy và Chiến đã quay xe lại rút dao doạ Thành.

Khẩu súng Thành dùng bắn chết Huy.

Bức xúc, Thành đã dùng súng hơi tự chế bắn 3 phát đạn trúng vào sườn và lưng của Huy kiến thanh niên này mất lái, đâm thẳng xe máy vào bụi cây trong rừng.

Chiến thấy bạn mình gực trên vũng máu nên sợ hãi, lấy xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Riêng Thành sau khi gây án cũng bỏ đi.

Hiện trường phát hiện thi thể Huy

Mũ, khẫu trang và dụng cụ trộm chó của Huy và Chiến.

Đến 15 giờ cùng ngày, người dân phát hiện Huy tử vong trong rừng keo, bên cạnh bao tải đựng chó nên trình báo với cơ quan chức năng.

Sau 6 giờ xác minh, điều tra, công an lần lượt bắt Thành và Chiến.

Được biết, nạn nhân Huy và Chiến từng đi tù về. Đối tượng Thành bị câm điếc bẩm sinh. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phải mời giáo viên dạy trường câm điếc về hỗ trợ.