Bật mí lý do chị em "chốt đơn" tủ chăm sóc quần áo LG Styler liên tục trong thời gian qua

Giữ vai trò "quản lý" khối tài sản quần áo khổng lồ, hội chị em luôn trong tâm thế tìm kiếm một thiết bị có thể thay mình chăm sóc chúng một cách tốt nhất. Ngay lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, khái niệm tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler nhanh chóng chiếm trọn trái tim của phái đẹp. Thế nhưng cũng có không ít những câu hỏi xoay quanh vấn đề liệu rằng cách thức hoạt động của máy có mang lại hiệu quả làm sạch đồ dùng bằng vải vóc hay không, liệu chiếc tủ này có chiếm diện tích hay không, hay liệu rằng nó có hợp với nội thất nhà mình không... khiến một nửa thế giới chưa thể quyết định "thu nạp về đội".



Hiểu được điều này, LG đã tổ chức 2 sự kiện trải nghiệm sản phẩm tại Hà Nội và TP. HCM, giúp cho các gia đình có thể cùng nhau đến vui chơi và tìm hiểu rõ hơn về những tính năng của thiết bị đang dẫn đầu xu hướng chăm sóc quần áo trên thế giới hiện nay. Ấn tượng đầu tiên chính là khu vực mô phỏng không gian sinh hoạt tại gia với thiết kế thời thượng, tinh tế, giúp các thành viên cảm thấy thoải mái như bước vào nhà. Đương nhiên, trọng tâm của không gian vẫn chính là sự hiện diện của bộ sưu tập tủ chăm sóc quần áo cao cấp LG Styler.

Từ chiếc LG Styler đầu tiên ra mắt tại thị trường Việt Nam từng làm khuynh đảo mọi khái niệm về giặt giũ và chăm sóc vải vóc, cho đến siêu thiết kế mặt gương kính hay màu xanh lì, màu be thời thượng được ra mắt gần đây… tất cả đều khiến khách tham dự xuýt xoa không ngừng.

Dàn siêu phẩm chăm sóc quần áo LG Styler với đủ các kích cỡ, màu sắc và thiết kế giúp chị em có thể thỏa sức ngắm nhìn… và cân nhắc lựa chọn cho gia đình.

Thành công thu hút hàng ngàn khách hàng đến tham gia trải nghiệm tại AEON MALL Long Biên (Hà Nội), loạt các thiết bị chăm sóc quần áo cao cấp LG Styler đã có chuyến "du hành" vào ngay TP. HCM để thỏa nỗi trông chờ của đông đảo chị em. Chia sẻ khi tham gia sự kiện, chị Quỳnh Anh (Quận 3) khẳng định LG Styler chính là một sản phẩm hữu ích cho mọi gia đình. Chị cho biết: "Quá trình giặt giũ thông thường theo mình đánh giá thì khó có thể bảo vệ độ bền của quần áo một cách tốt nhất, đặc biệt là đối với các sản phẩm đắt tiền. Việc mang đồ ra ngoài để làm sạch thì lại càng bất tiện, và bản thân mình cũng không cảm thấy thoải mái với chuyện này. Ngay khi biết có một thiết bị như LG Styler có thể giúp làm sạch mọi món đồ dùng bằng vải một cách dễ dàng và thuận tiện thì mình đã cân nhắc ngay lập tức. Mình đã dành thời gian trải nghiệm sản phẩm ở sự kiện này và chắc chắn sẽ sắm ngay cho gia đình trong thời gian tới."



Đến sự kiện, người dùng có thể tận tay chạm vào thiết bị đáng ao ước của hàng triệu phụ nữ trên thế giới, hiểu được vì sao mà những tính năng chăm sóc quần áo, đồ dùng vải vóc có thể "lấy lòng" được mọi gia đình. Và nhằm mang đến cho các thành viên niềm vui, sự hứng khởi trong suốt thời gian một nửa thế giới chìm đắm nghiên cứu về thiết bị, LG còn mang đến nhiều chương trình ca nhạc, nhảy múa sống động, các trò chơi được thiết kế riêng cho các thiên thần nhỏ, trò chơi tương tác nhận ngay quà hấp dẫn.v.v..

Người tham dự sự kiện tại TP.HCM háo hức đón chào sự hiện diện "công khai" đầu tiên của loạt các sản phẩm LG Styler với đa dạng thiết kế bắt mắt.

Nhiều hoạt động diễn ra trong khuôn khổ sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo "thần dân" Crescent Mall.

LG Styler được gọi là tủ chăm sóc quần áo thông minh thế hệ mới bởi lẽ cả chu trình làm sạch đồ dùng (diệt khuẩn, là phẳng, sấy khô) chỉ diễn ra trong vòng 20 phút, đặc biệt không cần dùng đến một giọt nước tẩy rửa hay phải khiến các chị em nhọc công. Đặc biệt, LG Styler với công nghệ hơi nước TrueSteam™ được tạo thành 100% từ hơi nước sẽ giúp tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn, virus gây hại trên quần áo, đồ dùng bằng vải một cách nhanh chóng.



So với việc sấy khô trong không khí, hệ thống sấy khô ở nhiệt độ thấp của LG Styler giúp vải vóc được làm khô nhanh hơn, ngăn ngừa co rút và hư hỏng do nhiệt. Đặc biệt, LG Styler còn được nhiều người cân nhắc trở thành thiết bị "phải sắm" tiếp theo của gia đình bởi khả năng làm sạch các loại đồ dùng như chăn ga, gối nệm và các loại đồ vải khó giặt khác. Đối với thế hệ LG Styler mặt gương, chiếc tủ còn được thiết kế hệ thống móc treo có chuyển động ngang nhẹ nhàng giúp rũ sạch bụi bẩn và giúp hơi nước thẩm thấu vào quần áo, đồ vải dễ dàng hơn.

Ông Ikhwan Song - Tổng giám đốc LG Electronics Việt Nam chia sẻ: "Mang đến những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất nhằm giúp đời sống của người tiêu dùng Việt Nam tốt đẹp hơn mỗi ngày chính là mục tiêu không ngừng của chúng tôi. LG luôn có những giải pháp tối ưu nhất giúp cho người dùng, nhằm giúp họ hoàn thiện hơn nữa những trải nghiệm tại gia, từ dự trữ thực phẩm, làm mát, làm sạch không gian hay bảo vệ sợi vải, bảo vệ sức khỏe… Để có thể chứng minh những sản phẩm mang thương hiệu LG chính là những giải pháp được tạo nên từ sự thấu hiểu, chúng tôi đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động và hình thức trải nghiệm sản phẩm trước khi mua hàng, giúp người dùng có cái nhìn cụ thể hơn về lợi ích mà công nghệ có thể mang đến cho họ."