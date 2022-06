Bật mí điểm đến khiến gia đình MC Thanh Thảo Hugo mê mẩn sau chuyến nghỉ dưỡng

Nơi được "chọn mặt gửi vàng" trong chuyến du lịch nhà MC Thanh Thảo Hugo

Theo chia sẻ của MC Thanh Thảo Hugo, do tính chất công việc bận rộn của hai vợ chồng cùng lịch học dày đặc của Dâu và Bòn Bon khiến gia đình ít có thời gian nghỉ dưỡng, du lịch cùng nhau. Chính vì vậy nhân dịp hè đến, cả nhà nữ MC muốn cùng hội bạn thân thưởng thức chuyến nghỉ dưỡng tại vùng biển xanh – cát trắng – nắng vàng.

"Tiêu chí tôi và hội bạn thân đặt ra cho điểm đến đó chính là nơi gần thành phố nhằm tiết kiệm thời gian đi lại, và quan trọng là địa điểm nghỉ dưỡng phải mang đến đa trải nghiệm và phù hợp với nhiều thành viên trong gia đình", nữ MC nói.

Sau thời gian tìm hiểu và nhận được nhiều lời tư vấn từ bạn bè, MC Thanh Thảo đã lựa chọn siêu thành phố biển NovaWorld Phan Thiet với loạt tiện ích phù hợp với nhu cầu và sở thích của các thành viên trong chuyến đi.

Tại đây, các bé nhà MC Thanh Thảo được tắm biển, vui chơi tại công viên giải trí Circus Land mang phong cách gánh xiếc lưu động kiểu Mỹ độc đáo, thưởng thức kem tại Baskin Robbins, uống trà sữa tại Xing Fu Tang… còn các bố mẹ có thể mua sắm tại dãy shophouse đã hiện diện nhiều thương hiệu nổi tiếng như mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc The Face Shop, thương hiệu thời trang và phụ kiện biển Koski, cửa hàng thời trang thể thao đa thương hiệu Mega Sports, thời trang áo tắm Xuân Thu.

Ngoài ra, gia đình còn thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng Seorae và Dynasty House, hay trải nghiệm bộ môn thể thao thời thượng tại sân golf chuẩn PGA 36 hố, massage thư giãn tại Citispa,…Đây chính là ưu điểm của NovaWorld Phan Thiet khi tích hợp hệ tiện ích "all in one" mà hiếm có khu du lịch nào có thể thỏa mãn được.

MC Thanh Thảo trải nghiệm bộ môn thể thao quý tộc tại sân golf PGA Garden

"Thông thường các con sẽ tắm biển, vui chơi, vận động, người lớn sẽ đi dạo, ngắm cảnh, mua sắm. Vì thế tôi chọn NovaWorld Phan Thiet để "chọn mặt gửi vàng" vì nơi đây đáp ứng được nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của các thành viên trong gia đình, có thể mang đến một kỳ nghỉ hè đầy sôi động, chất lượng và cho các con thêm nhiều trải nghiệm mới lạ", MC Thanh Thảo nói.

NovaWorld Phan Thiet - Chuỗi tiện ích đẳng cấp phù hợp với mọi độ tuổi

Trên quy mô rộng gần 1.000 ha, NovaWorld Phan Thiet là dự án sáng giá tại khu vực Bình Thuận hiện nay. Dự án là sự kết hợp hài hoà của yếu tố du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe được quy hoạch hiện đại và đẳng cấp theo chuẩn quốc tế. Dự án tọa lạc vị thế "tọa sơn, hướng hải" trải dài hơn 7km đường bờ biển, thừa hưởng vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có.

Ngoài ra, việc sở hữu những lợi thế nổi bật về tọa độ kết nối vàng và hạ tầng giao thông sắp sửa hoàn thiện giúp NovaWorld Phan Thiet hội tụ đủ các tiềm năng thu hút du khách và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

NovaWorld Phan Thiet còn nổi bật với chuỗi tiện ích đa dạng, hoàn chỉnh và đẳng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.

Bên cạnh đó, Siêu thành phố biển Du lịch – Sức khỏe còn có nhiều tiện ích "xịn xò" đang dần hoàn thiện để đưa vào phục vụ du khách trong thời gian tới như khách sạn Movenpick chuẩn 5 sao quốc tế, khu vui chơi giải trí qui mô 25ha NovaDreams Adventure World, khu phố mua sắm hiện đại với hàng trăm shophouse được lấp đầy bởi các thương hiệu danh tiếng….

Dù đã đến Phan Thiết nhiều lần nhưng chuyến trải nghiệm NovaWorld Phan Thiet hè này với gia đình Thanh Thảo hoàn toàn khác biệt. "Đây là kỳ nghỉ thật trọn vẹn vì mỗi thành viên trong gia đình đều có những trải nghiệm tuyệt vời. So với những lần trước các bé chỉ có thể tắm biển, còn ông bà, vợ chồng thì quanh quẩn trong resort, ăn hải sản thì lần này cả gia đình đều có những trải nghiệm đong đầy và mới mẻ. Thảo thấy ai nấy đều rất hào hứng, người lớn không quá mệt mà trẻ con thì lại rất vui", nữ MC hào hứng chia sẻ.

Sau chuyến trải nghiệm, MC Thanh Thảo và ông xã đã lên kế hoạch sở hữu một căn second home ở siêu thành phố biển để hàng tuần đều có thể tranh thủ về đây nghỉ dưỡng.

https://afamily.vn/bat-mi-diem-den-khien-gia-dinh-mc-thanh-thao-hugo-me-man-sau-chuyen-nghi-duong-20220629093749483.chn