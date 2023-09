Bật mí bí quyết sở hữu body nuột nà sáng mịn không viêm mụn ngay tại nhà

Ngưu bàng, muối kẽm, biotin: Bộ ba "phép thuật" cho làn da sạch mụn viêm



Sau nhiều năm nghiên cứu, những nhà khoa học hàng đầu tại Tập đoàn Gattefossé (đơn vị sản xuất hóa mỹ phẩm uy tín tại Pháp) đã khám phá ra rằng, việc kết hợp ba hoạt chất làm đẹp đình đám là Ngưu bàng, muối kẽm, biotin sẽ mang đến tác dụng vượt trội hơn hẳn so với sử dụng đơn lẻ từng thành phần.

Ứng dụng thành công nghiên cứu đột phá này, Rewhitez đã đưa bộ ba hoạt chất "thần thánh" Ngưu bàng, muối kẽm, biotin vào công thức của Gel tắm Ruby, trở thành thành phần chủ chốt đem đến công dụng "diệt" mụn viêm cho sản phẩm.

Bộ 3 Chiết xuất rễ cây Ngưu Bàng - Muối kẽm - Biotin giúp giảm bã nhờn, kháng khuẩn, trị mụn

Trong đó, Chiết xuất rễ cây Ngưu Bàng chứa nhiều hoạt chất có khả năng chỗ oxy hóa mạnh như polyphenol, acid phenolic, quercetin, cùng một số khoáng chất thiết yếu như magie, mangan, kẽm. Nhờ đó, rễ cây ngưu bàng có khả năng thúc đẩy tuần hoàn máu trên da, từ đó "thải độc" và cải thiện trao đổi chất tại da, giúp da trẻ trung hơn; đặc biệt chiết xuất rễ ngưu bàng còn giúp kiểm soát tình trạng tiết bã nhờn và trị mụn viêm hiệu quả.



Muối kẽm có khả năng hỗ trợ diệt khuẩn, trị mụn, kháng viêm, đồng thời thúc đẩy làm lành vết thương, tăng cường miễn dịch cho da. Nhờ những khả năng này, muối kẽm giúp kiểm soát mụn và giảm thâm do mụn rất hiệu quả.

Biotin (vitamin H) có khả năng chống bài tiết chất bẩn và bã nhờn, làm giảm nhanh các triệu chứng viêm da, hỗ trợ kháng khuẩn, qua đó kiểm soát mụn hiệu quả; đồng thời Biotin còn tăng cường độ ẩm cho da, giúp da luôn mịn màng, cải thiện kích ứng.

Gel tắm Ruby của Rewhitez: Thổi bay viêm lỗ chân lông và mụn cho làn da thiên dầu

Gel tắm Ruby của Rewhitez luôn được chị em săn đón nhờ khả năng loại bỏ mụn viêm nhanh chóng. Với công thức chứa bộ ba hoạt chất Ngưu bàng, Muối kẽm, Biotin được cung ứng bởi nhà máy hóa dược Gattefossé hàng đầu tại Pháp, sản phẩm giúp da được thông thoáng, làm giảm tình trạng bít tắc lỗ chân lông, giảm bã nhờn và mụn viêm trên cơ thể nên đặc biệt phù hợp với làn da thiên dầu.

Nhờ ứng dụng công nghệ làm sạch thế hệ Alpha, thay thế các thành phần tẩy rửa thông thường gây kích ứng da như SLS bằng bộ đôi Decyl Glucosid và Cocamidopropyl - chiết xuất từ dầu dừa và dầu hạt cọ, sản phẩm Gel tắm Ruby của Rewhitez luôn đảm bảo sự an toàn, lành tính và dịu nhẹ ngay cả với những làn da nhạy cảm nhất.

Gel tắm Rewhitez ứng dụng hoạt chất làm sạch thế hệ Alpha tân tiến

Với bộ đôi hoạt chất thế hệ Alpha, Gel tắm Ruby sẽ giúp loại bỏ tạp chất hiệu quả, đồng thời không gây kích ứng da, qua đó làm giảm nguy cơ viêm lỗ chân lông và nổi mụn trên da.



Khi làn da đã được làm sạch sâu, lỗ chân lông sẽ được khai mở để các dưỡng chất đình đám khác được thẩm thấu sâu và phát huy tác dụng trên làn da. Với Chiết xuất 7 loại quả (táo, đào, mâm xôi, dâu tây, dưa leo, kiwi, đu đủ) giàu AHA, chất chống oxy hóa và vitamin, sản phẩm giúp tẩy da chết hóa học một cách dịu nhẹ, đồng thời dưỡng ẩm sâu, làm trắng da, chống lão hóa, khiến da mịn màng và đều màu.

Đặc biệt, Gel tắm Ruby còn được bổ sung hoạt chất Bisabolol 99% tinh khiết từ chiết xuất Cúc La Mã - với tác dụng nổi bật là ngừa viêm, chống ngứa, hỗ trợ kháng khuẩn, làm dịu da, được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc vùng bikini . Việc bổ sung hoạt chất này, cùng những ứng dụng những thành phần từ thiên nhiên khiến cho Gel tắm Ruby hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu "All in one" - sản phẩm dùng được cho mọi vùng trên cơ thể, có thể thay thế được cho cả dung dịch vệ sinh phụ nữ, vô cùng tiện dụng đối với những nàng "lười" hoặc thường xuyên phải di chuyển.

Bisabolol giúp kháng khuẩn, kháng viêm và làm dịu ra, rất phù hợp với vùng bikini

Với các nguyên liệu chủ đạo được cung ứng bởi những nhà máy hóa dược hàng đầu tại Châu Âu, cùng hệ nền không chứa Paraben, đồng thời được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn FDA của Hoa Kỳ, Gel tắm Rewhitez đã đem đến một trải nghiệm vô cùng dịu nhẹ và thân thiện với làn da.

Như vậy, Gel tắm Ruby có khả năng "xóa bỏ" mụn viêm một cách toàn diện, không chỉ nhờ bộ ba Ngưu bàng - Muối kẽm - Biotin mà còn nhờ hệ nền thích hợp với làn da nhạy cảm, da mụn. Nhờ hệ nền dịu nhẹ này, những nơi đang có viêm mụn sẽ không bị tổn thương nhiều thêm; Đồng thời các hoạt chất khác như Vitamin B3, chiết xuất cúc la mã sẽ thấm sâu và phát huy tác dụng kháng viêm; Chiết xuất 7 loại quả giàu vitamin C giúp loại bỏ thâm mụn. Đây chính là công thức tối ưu và khoa học cho một làn da sạch mụn viêm và sáng hồng, đều màu.

Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với các thành phần chủ đạo từ thiên nhiên cùng công thức không chứa SLS và Paraben, Rewhitez khẳng định chất lượng và mức độ an toàn của sản phẩm đều ở tiêu chuẩn cao. Từ đó sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình hoàn thiện bản thân của mỗi người phụ nữ. Rewhitez - Better you, better life.

Thông tin liên hệ:

Website: rewhitez.com

Facebook: https://www.facebook.com/Rewhitez.com.vn

Hotline tư vấn: 19006436

- Phân phối: Công ty Cổ phần Dược phẩm Meracine

- Địa chỉ: Lô A3/D21, khu đô thị Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.