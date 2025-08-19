Bật khóc ở Hồng Kông: Vợ chồng chen chúc trong "hộp diêm" 9m², bé như mắt muỗi nhưng vẫn gọi là NHÀ

Đối với những người làm công ăn lương bình thường, việc sở hữu một căn nhà rộng rãi gần như là giấc mơ xa vời, đặc biệt ở Hồng Kông - nơi giá bất động sản thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới. Chính vì vậy, nhiều người chọn tìm sự an yên trong những căn hộ nhỏ gọn, vừa sức với khả năng tài chính. Giữa bối cảnh giá nhà leo thang, một không gian sống diện tích hạn chế nhưng giá thành dễ chịu lại trở thành lựa chọn hợp lý. Chỉ cần khéo léo bài trí, căn hộ nhỏ vẫn đầy đủ chức năng, tiện nghi mà không hề ngột ngạt.

Như câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ ở Hồng Kông: dù sống trong căn hộ vỏn vẹn 9,2m², họ vẫn có thể duy trì cuộc sống thoải mái suốt hai năm qua và đến hiện tại vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng. Với họ, thay vì lao vào gánh nặng mua nhà lớn rồi ngày ngày vất vả trả nợ, điều đáng quý hơn là được dành thời gian cho những trải nghiệm nhỏ bé mà hạnh phúc: cùng nhau nấu ăn, đi du lịch và khám phá niềm vui trong cuộc sống.

Toàn cảnh về căn hộ 9,2m²

Căn hộ của cặp vợ chồng nằm tại khu Causeway Bay. Tuy chỉ rộng 9,2m² nhưng vẫn chia được thành đầy đủ các không gian ngủ, bếp, góc làm việc, nhà vệ sinh... Để không gian gọn gàng, vợ chồng trẻ đã tận dụng triệt để các giải pháp lưu trữ. Nổi bật nhất là chiếc tủ quần áo kịch trần chiếm trọn một mảng tường, được chia ngăn khoa học để treo và gấp đồ ngăn nắp. Bên dưới giường ngủ cũng được thiết kế ba hộc tủ lớn, tiện cất chăn ga gối hay quần áo trái mùa. Thậm chí, những khoảng trống nhỏ cạnh tường cũng không bỏ phí, được lắp thêm thanh treo để vừa phơi vừa chuẩn bị sẵn trang phục cho hôm sau.

Không gian bếp

Do diện tích hạn chế, khu bếp được thiết kế theo dạng mở. Dù bếp nhỏ nhưng vẫn có đầy đủ tiện nghi cơ bản cho sinh hoạt hằng ngày. Nồi niêu, gia vị được sắp xếp gọn trên kệ; tủ lạnh khéo léo giấu trong hốc cạnh cửa; còn phía dưới bồn rửa được tận dụng để đặt máy giặt sấy. Nhỏ nhưng đủ đầy, có thể nói không gian bếp này vẫn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của gia đình 2 người.

Nhà vệ sinh

Trong căn hộ chỉ 9m², không có khu vực nào thực sự rộng rãi, nên nhà vệ sinh cũng chỉ vỏn vẹn một diện tích nhỏ hẹp. Tuy vậy, không gian này vẫn được bố trí hợp lý với khu khô và ướt tách biệt. Gương tủ mỏng dùng để cất mỹ phẩm, kệ nhỏ để đồ dùng cá nhân, và một ô cửa sổ giúp thông gió, hạn chế ẩm mốc. Khu tắm được lắp vách kính trong suốt, diện tích chưa đến 1m² nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cần thiết.

Góc làm việc nhỏ

Ba mặt của căn hộ đều có cửa sổ, nên ở góc sáng nhất, cặp vợ chồng khéo léo đặt một chiếc bàn cong nhỏ. Đây vừa là góc trang điểm, vừa kiêm nơi làm việc. Bên dưới bàn là chiếc ghế tròn có thể kéo ra khi cần, cạnh đó đặt thêm tủ ngăn kéo để cất laptop, sách vở hay mỹ phẩm, giúp mặt bàn luôn gọn gàng, thoáng đãng.

Không gian ngủ

Giường ngủ của cặp vợ chồng được kê sát tường, cạnh một ô cửa sổ nhỏ để đón ánh sáng và giữ sự thoáng đãng. Đối diện là hệ tủ âm tường, chừa khoảng trống gọn gàng để đặt chiếc TV nhỏ. Trên tường, họ treo những bức ảnh DIY, ghi lại hành trình hạnh phúc từ lúc yêu nhau đến ngày về chung một nhà, khiến không gian thêm phần ấm áp và giàu kỷ niệm.

Theo Toutiao