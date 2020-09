Bắt khẩn cấp người chồng dùng dao đâm chết vợ lúc rạng sáng ở Nghệ An

Ngày 24/9 Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) đã bắt khẩn cấp và tạm giữ nghi can Hoàng Văn Hùng (28 tuổi, trú khối Phương Hồng, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vợ chồng Hùng có với nhau 3 người con, hoàn cảnh khó khăn. Cả gia đình Hùng sống chung với bố mẹ ở căn nhà nhỏ.

Hùng là ngư dân, sinh sống bằng nghề biển, còn vợ là chị Nguyễn Thị T. (27 tuổi, vợ Hùng) ở nhà nuôi 3 đứa con nhỏ và nội trợ.

Chân dung đối tượng Hùng.

Thời gian gần đây, Hùng thay đổi tính nết, ghen tuông hoang tưởng. Mỗi lần đi biển về là đối tượng lại uống rượu, gây sự chửi bới, đánh đập vợ.

Đỉnh điểm là rạng sáng nay (ngày 24/9) người thân nghe tiếng la hét, cầu cứu của chị T. từ căn phòng ngủ. Chạy đến thì bàng hoàng phát hiện chị T. nằm gục trên vũng máu với nhiều vết dao đâm. Dù được đứa đi cấp cứu kịp thời nhưng chị T. cũng không qua khỏi.

Ngôi nhà của vợ chồng Hùng nơi xảy ra vụ án mạng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị xã Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và bắt khẩn cấp Hùng để phục vụ công tác điều tra.