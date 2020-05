Bắt khẩn cấp chồng bà trùm Loan 'Cá'

Chiều 7/5, Công an Đồng Nai thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Tuấn (biệt danh Tuấn "Cá") chồng của Lý Thị Loan (39 tuổi, biệt danh Loan "Cá", ngụ TP Biên Hoà).

Tuấn "Cá" là một trong những đối tượng tham gia băng nhóm chuyên bảo kê, thu tiền của tiểu thương tại khu chợ cho công nhân ở xã Thạnh Phú và chợ Hoá An, TP Biên Hoà.

Sau khi băng của Loan "Cá" tràn qua địa bàn xã Thạnh Phú để tổ chức hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi thì khu chợ Hóa An được giao lại cho chồng là Tuấn "Cá" điều hành và Loan cùng hỗ trợ khi "có đụng chạm" với các băng nhóm.

Tại chợ Hoá An, Tuấn "Cá" thường giao cho một người tên "Đen quét rác" đi thu tiền "bảo kê", tiền chỗ ngồi vỉa hè mà người nghèo buôn bán, tìm kế mưu sinh.

Loan "Cá" cầm đầu băng nhóm thu tiền bảo kê ở xã Thạnh Phú vừa bị công an bắt nóng.

Công an thu thập các chứng cứ, mời Tuấn "Cá" lấy lời khai và sau đó bắt khẩn cấp. Khám xét nhà riêng của đối tượng này tại xã Hóa An, công an thu giữ nhiều sổ sách và nhiều phơi đề.

Trước đó, Công an Đồng Nai cho biết, băng nhóm của Loan "Cá" đã hoạt động nhiều năm qua tại khu vực đường Đồng Khởi và đường Tỉnh lộ 768 đoạn cổng trước và cổng sau Công ty Chang Shin Việt Nam. Nơi đây tập trung hàng trăm người buôn bán các mặt hàng thiết yếu cho công nhân thuộc Khu Công nghiệp Thạnh Phú.

Những người bán hàng tại khu vực này phải nộp tiền bảo kê từ 1 - 1,5 triệu đồng/tháng mới được tự do yên ổn buôn bán. Riêng những người bán dạo không thường xuyên thì thu theo ngày với số tiền phải nộp là 50.000 đồng/ngày.

Dù rất bức xúc trước hành vi thu tiền bảo kê vô lý của băng nhóm này, nhưng những tiểu thương tại đây đều cắn răng chịu đựng để yên thân buôn bán, kiếm kế sinh nhai.

Qua nắm bắt tình hình và nhận tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành xác lập chuyên án, triệt phá thành công băng nhóm bảo kê này vào chiều 5/5 khi chúng đang thu tiền bảo kê của các tiểu thương.

Công an Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng, điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Video: Loan "Cá" và đàn em sẽ đối diện với mức phạt nào?