Ngày 27/12/2024, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy An đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với T.V.T (SN 1992, trú xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An phát hiện cháu A (SN 12/02/2011) có quan hệ yêu đương với T.V.T. Trong tháng 6/2024, A và T.V.T đã tự nguyện giao cấu với nhau làm cháu A có thai, bỏ học.

Theo công tin từ Công an tỉnh Phú Yên, theo thống kê, trong năm qua, ở Phú Yên xảy ra 12 vụ giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Tội phạm xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng về mặt tâm, sinh lý cho nạn nhân.

Nổi lên là tình trạng đối tượng và bị hại quen biết nhau ngoài xã hội, sau đó nảy sinh quan hệ tình cảm yêu đương rồi quan hệ tình dục với nhau.

Lợi dụng sự mất cảnh giác, quản lý, đề phòng kém của cha mẹ và bị hại, các đối tượng đã dụ dỗ, đe dọa các em khi ở nhà một mình,... để thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Theo công an tỉnh Phú Yên, trong các vụ án này, cha mẹ bị hại đều buông lỏng sự quản lý đối với con cái, để trẻ em tiếp xúc với những đối tượng xấu, gây nên những vụ việc đau lòng.

Trước đó, ngày 18/12, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũng đã bắt giữ đối tượng Mai V.V. (2006, ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Giao cấu với người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Mai V.V. (dấu X đỏ) - Ảnh: CA tỉnh Quảng Nam

Cơ quan công an xác định, Mai V.V. thừa nhận đã nhiều lần sử dụng tài khoản facebook nhắn tin cho một số bạn nữ dưới 16 tuổi để làm quen, cùng hẹn đi chơi, sau đó vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Trong lúc hai người quan hệ, V. dùng điện thoại để ghi lại hình ảnh, sau đó phát tán trên không gian mạng.

Clip của V. phát tán trên mạng xã hội đã khiến các trinh sát nhận định khả năng các đối tượng trong video clip còn trẻ tuổi, người nữ khả năng dưới 16 tuổi nên truy tìm, làm rõ.