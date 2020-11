Bắt kẻ gây ra hàng loạt vụ kê gạch tháo trộm bánh xe ô tô ở Nghệ An

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa bắt giữ đối tượng Đặng Xuân Kỳ (27 tuổi, trú xóm 10, xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Kỳ là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ kê gạch tháo trộm bánh ô tô trên địa bàn TP Vinh và thị xã Cửa Lò.

Trước đó, trong tháng 10/2020 nhiều ô tô trên địa bàn thị xã Cửa Lò và TP Vinh bị tháo trộm từ 1 đến 4 bánh. Kẻ gian đã dùng gạch kê để thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ việc khiến quần chúng hoang mang, nhất là những người dân để ô tô qua đêm ở ngoài đường, vỉa hè.

Sau một thời gian vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng đã xác minh được đối tượng nghi vấn gây ra hàng loạt vụ trộm trên là Đặng Xuân Kỳ.

Những chiếc xe bị đối tượng Kỳ tháo trộm bánh.

Kỳ được gia đình mua cho một chiếc ô tô để làm dịch vụ chở khách có nhu cầu Thanh Chương xuống TP Vinh và một số vùng lân cận. Kỳ đã dùng chiếc xe này thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ trộm đầu tiên vào khoảng 1 giờ sáng, ngày 12/10/2020 Kỳ đã thực hiện tháo trộm 2 lốp xe ô tô Mada CX5 và Huydai tucson trên địa bàn xóm 18 và 19 xã Nghi Phú (TP Vinh).

Ngày 15/10 Kỳ thực hiện trộm 4 bánh xe ô tô trên địa bàn xã Hưng Lộc (TP Vinh). Đối tượng sau đó lăn 4 bánh ô tô lên xe ô tô của mình rồi chở về nhà cất giấu.

Chân dung đối tượng Kỳ.

Sau khi thực hiện các vụ trộm trót lọt, Kỳ lên mạng xã hội tìm cách tiêu thụ. Để qua mặt cơ quan chức năng, đối tượng chọn nơi tiêu thụ là các tỉnh phía Bắc và phía Nam.

Đối tượng đã tiêu thụ 14 lốp xe ở Hà Nội và Lâm Đồng.

Khoảng 20 giờ ngày 5/11 Kỳ đang điều khiển ô tô từ Thanh Chương xuống TP Vinh thì bị lực lượng chức năng chốt chặn, bắt giữ. Quá trình điều tra, công an xác định đối tượng đã thực hiện 6 vụ trộm lốp xe ô tô trên địa bàn thị xã Cửa Lò và TP Vinh.

Ngày 6/11, khám xét nhà ở của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 6 bánh xe ô tô để trong ngôi nhà hoang của gia đình.

Được biết, chỉ còn mấy ngày nữa đối tượng Kỳ lấy vợ thì bị bắt.