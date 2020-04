Bắt giữ ô tô 07 chỗ vận chuyển 9.000 bao thuốc lá lậu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 00 giờ 20 phút ngày 23/04/2020, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân và qua công tác trinh sát nắm tình hình, tại khu vực xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, lực lượng chống buôn lậu thuộc phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phát hiện một đối tượng điều khiển xe ôtô 07 chỗ mang biển kiểm soát 65A-193.2.

Chiếc xe chạy hướng huyện Tịnh Biên về hướng xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang có biểu hiện nghi vấn vận chuyển thuốc lá lậu nên lực lượng tiến hành chốt chặn kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng quay đầu xe và tăng ga bỏ chạy theo tuyến đường N1 về hướng thành Phố Đốc, tỉnh An Giang. Lực lượng chức năng tiến hành truy bắt. Lợi dụng đêm tối, khi đến khu vực phường Vĩnh Mỹ, thành Phố Châu Đốc thì đối tượng đã trốn thoát, bỏ lại xe và tang vật.

Phương tiện cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên ô tô 07 chỗ đang chở 9.000 bao thuốc lá ngoại các nhãn hiệu: Jet, Hero. Ước tính tổng giá trị khoảng 140 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.