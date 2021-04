Bắt giữ đối tượng điều khiển ô tô tông ngã nữ sinh lớp 9 để cướp 2 két bia

Ngày 14/4, Công an xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Phùng Ngọc Dũng (50 tuổi, trú tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) cho Công an huyện Nghi Lộc điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, vào trưa 12/4, em P.T.N. (học sinh lớp 9, Trường THCS Nghi Trung) phụ giúp bố mẹ bán cửa hàng tạp hóa. Lúc này, Dũng điều khiển ô tô dừng trước quán rồi vào hỏi mua 2 két bia lon. Sau khi mang bia bỏ lên xe ô tô, người này không trả tiền mà lên xe ô tô bỏ chạy.

Em N. vội vàng chạy theo xe ô tô, đứng chặn trước mũi xe hô hoán người dân tới giúp. Tuy nhiên, Dũng vẫn liều lĩnh điều khiển xe ô tô đẩy lùi em N. chừng vài chục mét khiến em bị ngã ra đường, xây xát nhẹ rồi phóng xe bỏ chạy.

Hình ảnh bé N. chặn trước đầu xe ô tô bùng tiền 2 két bia (ảnh cắt từ camera).

Vụ việc được camera an ninh ghi lại rồi phát tán trên mạng xã hội gây phẫn nộ cộng đồng mạng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc xác định Phùng Ngọc Dũng là nghi phạm và bắt giữ đối tượng này ngay sau đó.

Được biết, Dũng là đối tượng nghiện ma túy nặng, có nhiều tiền án.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.