Bắt Giám đốc Công ty Nam Phong và nhân viên bệnh viện Thủ Đức vì liên quan Công ty Việt Á

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tống đạt lệnh bắt giam với Phạm Vũ Phong (Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng và dịch vụ Nam Phong gọi tắt là Công ty Nam Phong) và Trương Thị Bảo Trân (nhân viên Bệnh viện Thủ Đức) về tội "Vi phạm quy định về thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Việt Á, Bệnh viện Thủ Đức và Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng và dịch vụ Nam Phong (gọi tắt là Công ty Nam Phong).

Bị can Trương Thị Bảo Trân

Do bị can Trân đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên công an áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Đồng thời, bị can này đã nộp toàn bộ số tiền nhận hối lộ để khắc phục hậu quả.

Bị can Phạm Vũ Phong, giám đốc Công ty Nam Phong

Theo điều tra, tháng 2 đến tháng 9/2021, Bệnh viện Thủ Đức đã mua kit test của Công ty Việt Á sản xuất thông qua Công ty Nam Phong với số tiền gần 39 tỷ đồng. Đơn giá là từ 470.000 tới 509.250 đồng/kit theo 1 gói thầu với hình thức chào hàng cạnh tranh và 37 gói thầu với hình thức mua sắm chỉ định thầu rút gọn.

Bệnh viện Thủ Đức mua kit test qua Công ty Nam Phong là theo chỉ định của Công ty Việt Á với mục dích thực tế là nâng giá trước khi bán vào bệnh viện Thủ Đức. Công ty Nam Phong được chiết khấu từ 30-40% (khoảng 11 tỷ đồng).

Để hợp thức hoá cho hồ sơ chỉ định thầu, bệnh viện Thủ Đức yêu cầu và hướng dẫn Công ty Nam Phong làm 3 bảng báo giá: báo giá của công ty Nam Phong theo giá của Công ty Việt Á, báo giá của 2 công ty còn lại là Công ty Gene (là công ty của bạn Phong) và Công ty NP-SG (công ty này do Phong thành lập và nhờ em gái đứng tên) có giá cao hơn đơn giá của Công ty Nam Phong.

Sau đó, bệnh viện Thủ Đức hợp thức hoá thủ tục chỉ định thầu cho Công ty Nam Phong. Việc Công ty Nam Phong nâng giá bán kit test do Công ty Việt Á sản xuất cho bệnh viện Thủ Đức để hưởng chênh lệch hoa hồng gây thiệt hại cho bệnh viện, nhà nước gần 11 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Phong và Trân thừa nhận hành vi phạm tội.

