Bắt đối tượng xông vào trụ sở chém trung úy công an bị thương

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên trung úy Nguyễn Minh Tuấn tại bệnh viện

Ngày 22/8, nguồn tin từ Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), đơn vị đã tạm giữ L.T.B (27 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) để làm rõ hành vi dùng dao chém bị thương một cán bộ Công an thị trấn Lộc Thắng.

Trước đó, vào chiều 20/8, L.T.B xông vào trụ sở Công an thị trấn Lộc Thắng, cầm dao chém vào đầu trung úy Nguyễn Minh Tuấn khi cán bộ này đang trong phiên trực.

Hậu quả, trung úy Tuấn bị thương sau gáy, được lực lượng chức năng đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (tại TP Bảo Lộc).

Trong đêm đó, Công an huyện Bảo Lâm đã huy động lực lượng truy bắt đối tượng đã hành hung sỹ quan công an. Đến 6h40’ ngày 21/8, khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Bảo Lâm, L.T.B bị Công an huyện bắt giữ.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, L.T.B là đối tượng nghiện ma túy, từng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đại tá Nguyễn Quang Thống, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên Trung úy Nguyễn Minh Tuấn yên tâm điều trị, sớm bình phục để trở về đơn vị tiếp tục công tác.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng yêu cầu Công an huyện Bảo Lâm khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi của đối tượng L.T.B.