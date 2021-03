Bắt đối tượng cầm đầu chôn sống thanh niên 17 tuổi khi đang lẩn trốn ở Hà Nội

Ngày 30/3 Trung tá Phạm Thành Long, Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Dương (trú TP Vinh, Nghệ An) - kẻ cầm đầu trong clip thanh niên 17 tuổi bị tra tấn dã man.

Sau khi vào cuộc, sàng lọc các đối tượng, Công an TP Vinh thấy nổi lên tên Nguyễn Trọng Dương (còn gọi là Dương đẹp trai) cầm đầu băng nhóm này và đang lẩn trốn. Đêm 29/3, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Dương khi đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Được biết, đối tượng Dương là đối tượng cầm đầu một băng nhóm xã hội gây nhức nhối địa bàn TP Vinh và một số vùng lân cận. Hiện Dương đang cầm đầu một băng nhóm khoảng 50 đối tượng thu nạp từ nhiều năm. Tính đến thời điểm này, Công an TP Vinh đã bắt 14 đối tượng liên quan đến vụ clip lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Như tin đã đưa, sáng 27/3 mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 5 phút ghi lại cảnh Nguyễn Q. V (17 tuổi, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bị một nhóm khoảng 11 người đưa đến một bãi đất trống, ngay cạnh bờ sông rồi lột đồ, chửi bới, đánh đập.

Sau khi gọi điện cho người thân của V, nhóm người đưa nạn nhân tới một cái hố đã đào sẵn ở bãi cát rồi trùm đầu bằng một bao tải màu trắng. Mặc cho nạn nhân khóc lóc, cầu xin trong sợ hãi, nhóm người vẫn đạp V. xuống hố sau đó dùng cát, đất chôn vùi.

Clip được phát tán trên mạng xã hội lan truyền nhanh chóng và gây phẫn nộ cộng đồng mạng. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.