Bắt đối tượng bịt mặt cướp tiền của học sinh giữa đường

Trước đó, ngày 21/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường nhận được đơn trình báo của chị Bùi Thị Hiền, SN 1979, trú tại xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường về việc: Ngày 20/8/2022, con trai chị là cháu Nguyễn Tiến Đ., SN 2011, điều khiển xe đạp đi một mình đến trường học.

Cơ quan Công an thực nghiệm hiện trường vụ án cướp giật tài sản do đối tượng Chu Văn Nguyên thực hiện.

Khi cháu Đ. đi đến đoạn đường thuộc thôn nội, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường thì có 1 đối tượng nam giới, đeo khẩu trang chen kín mặt điều khiển xe mô tô không rõ biển kiểm soát đi từ phía sau vượt lên bên phải cướp giật mất số tiền 400.000 đồng mà cháu đang cầm trên tay phải. Sau đó đối tượng tẩu thoát ra đường QL2.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Tường đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, truy vết đối tượng. Quá trình điều tra truy xét, ngày 22/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi cướp giật trên là Chu Văn Nguyên, SN 1984, trú tại xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Nguyên. Đến ngày 24/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Chu Văn Nguyên về tội cướp giật tài sản.