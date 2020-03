Bắt chước trò bắn đậu trong game Plants vs. Zombies, bé gái 3 tuổi phải vào viện gắp dị vật trong mũi

Gần đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin một bé gái 3 tuổi có dị vật trong mũi được gia đình đưa đến khoa Tai mũi họng thuộc Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Nam. Nguyên nhân bởi bé gái đã bắt chước trò chơi Plants vs. Zombies và bị mắc hạt nhựa trong mũi không thể lấy ra được.

Cô Hứa và con gái ở bệnh viện.

Theo lời kể của cô Hứa - mẹ của bé gái, thời gian này những đứa trẻ nhà cô đang phải nghỉ học ở nhà. Chồng cô và con trai lớn rất thích chơi trò Plants vs. Zombies và con gái cô thường ở bên cạnh say sưa quan sát. Lúc ấy, khi cô nấu cơm xong từ bếp đi ra, cô thấy dưới đất cạnh con gái rơi vãi những hạt tròn nhỏ. Cô bé thì đang dùng tay chọc vào lỗ mũi muốn moi ra cái gì đó. Cô vội vàng hỏi thì biết con gái muốn bắt chước game Plants vs. Zombies nên nhét các hạt tròn vào mũi và miệng để sau đó có thể bắn ra như trong trò chơi.

Cô Hứa lấy được vài hạt từ miệng con gái ra nhưng bé vẫn nói trong mũi rất khó chịu. Không còn cách nào khác, cô Hứa đành đưa bé tới bệnh viện. Sau khi kiểm tra và xử lý, bác sĩ lấy ra từ lỗ mũi trái của bé một hạt nhựa màu hồng. Thấy con gái đã được an toàn, lúc ấy cô Hứa mới thở phào nhẹ nhõm.

Ông Vương Ninh, trưởng khoa Tai mũi họng của bệnh viện cho biết, trong số các bệnh nhân có dị vật trong khoang mũi được điều trị tại đây thì hầu hết là trẻ nhỏ. Đa phần khi chúng chơi đùa bị người khác hoặc chính bản thân nhét vào mũi các loại đậu đỗ, hạt trái cây, giấy vo viên, đồ chơi bằng nhựa... nhưng lại không thể tự mình lấy ra được.

Điều đáng nói là sự việc không được trẻ nhỏ nói với người lớn, cha mẹ cũng không phát hiện ra. Sau đó ở trẻ sẽ xuất hiện tình trạng tương tự cảm mạo và cha mẹ liền điều trị chứng cảm mạo cho con. Khi tình trạng của bé không thuyên giảm họ mới đưa con đến bệnh viện, lúc này vừa ảnh hưởng đến sức khỏe của bé vừa gây khó khăn cho bác sĩ khi loại bỏ dị vật.

Tùy theo độ tuổi bé, cha mẹ nên chọn những loại đồ chơi không dễ tháo rời thành các bộ phận nhỏ. (Ảnh minh họa)

Ông Vương Ninh khuyến cáo các bậc cha mẹ phải đặc biệt chú ý tới con vì trẻ nhỏ luôn tò mò với mọi thứ mới lạ xung quanh mình. Để đảm bảo an toàn, cha mẹ phải đặt những đồ vật có thể gây nguy hiểm cách xa tầm tay con, đặc biệt là pin cúc áo. Chúng vừa nhỏ làm trẻ dễ cho vào mũi, miệng, đồng thời pin chứa chất kiềm. Nếu bị nhét vào khoang mũi, chất kiềm sẽ ăn mòn niêm mạc mũi, gây ra tổn thương nặng nề cho trẻ.

Vị bác sĩ này còn khuyên cha mẹ nên giảng giải cho con về việc không được nhét các dị vật vào mũi. Tùy theo độ tuổi bé, cha mẹ nên chọn những loại đồ chơi không dễ tháo rời thành các bộ phận nhỏ. Nếu con đã có nhận thức, người lớn phải dặn dò trẻ thông báo ngay với cha mẹ nếu có dị vật trong mũi.

Cuối cùng, phụ huynh cần để tâm quan sát, kịp thời phát hiện những hiện tượng ở con như chảy nước mũi một bên, nước mũi có dính máu, ngạt mũi, đau mũi, thở ra mùi hôi, sốt không rõ nguyên nhân... Khi ấy cha mẹ hãy nghĩ ngay đến con có khả năng bị mắc dị vật trong mũi, cần lập tức đưa bé tới bệnh viện.