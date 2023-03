Bật chế độ "shopping không nhìn giá": Rich kid Chao sắm Tết hết 106 triệu chưa bằng cô tiểu thư Sài thành 1 lần quẹt thẻ bay 5800€

Ngắm hội nhiều tiền đi shopping mới thấy cuốn làm sao! Cùng điểm lại những màn tiêu tiền cực mạnh tay và "cool ngầu" của các cô nàng nổi tiếng. Bạn chắc chắn sẽ muốn "xin vía" vừa xinh đẹp vừa giàu có ngay và luôn!

Chao

Là một trong những rich kid Gen Z nổi bật nhất hiện nay, Chao (sinh năm 2003) được dân mạng gọi với cái tên ''phú bà tuổi teen'' chính hiệu. Ngoài gia thế giàu có, cô bạn này cũng tự thân kinh doanh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường để kiếm thêm. Trên mạng xã hội, Chao thường xuyên đăng tải các clip shopping của bản thân khiến dân tình không khỏi nể phục.

Tiêu biểu nhất là lần sắm Tết vừa rồi, cô bạn này đã ''tậu'' về một loạt đồ hiệu gồm túi xách, phụ kiện và giày dép hàng hiệu cho bản thân. Một số món đồ được Chao ''rước'' về dịp này là túi xách Prada giá 38,5 triệu, Giày Gucci 20,3 triệu, túi Diesel 12,5 triệu và hàng loạt các mẫu áo phông, chân váy có giá dao động từ 2 - 7 triệu đồng. Tổng chi phí cho buổi shopping của cô bạn là 106,4 triệu đồng.



Chloe Nguyễn



Nhắc đến ''tiểu thư lâu đài trắng'' Chloe Nguyễn, dân tình sẽ nhớ ngay đến danh xưng ''dân chơi hàng hiệu'' thứ thiệt bởi sở thích sưu tầm đồ hiệu của mình. Trên các trang mạng xã hội, Chloe Nguyễn thường xuyên đăng tải các clip hướng dẫn sưu tầm, bảo quản đồ hiệu. Ngoài ra, mỗi lần vi vu du lịch, người đẹp này không quên ghé đến các store nổi tiếng để sắm đồ cho bản thân.

Mới đây nhất là lần ''vung tiền'' của cô nàng trên đất Pháp. Cụ thể, Chloe Nguyễn ghé vào cửa hàng của Dior và được nhân viên tư vấn mẫu túi thuộc dòng Micro Lady Dior. Em túi này có thiết kế nhỏ gọn xinh xắn với tông màu hồng đất gắn charm đá vô cùng lấp lánh. Vì quá ưng nên chỉ sau khoảng 10 phút đắn đo, Chloe đã quyết định ''chốt đơn'', chi ngay 147 triệu đồng để sở hữu. Màn shopping ''nhanh như chớp'' của nàng rich kid này khiến dân tình vô cùng nể phục và ngưỡng mộ.



Quỳnh Anh Shyn



Vừa là một fashionista nổi tiếng vừa là một rich kid chính hiệu, Quỳnh Anh Shyn cũng vô cùng chịu chơi trong khoản shopping. Trong những chuyến công tác nước ngoài, nàng cựu hot girl thường ghé qua các nhà mốt có tiếng để mua sắm những món đồ mà bản thân ao ước hay thậm chí là ship thẳng về Việt Nam mà không cần đắn đo. Cũng nhờ mỗi lần đi săn đồ của Quỳnh Anh Shyn mà dân tình lại được dịp mở mang tầm mắt, đồng thời sốc không hề nhẹ với độ chịu chi của cô nàng.

Hồi tháng 7 năm trước, Quỳnh Anh Shyn khoe nhẹ thành quả mua sắm của mình với chiếc bill sương sương cả trăm triệu đồng. Lần này, nàng fashionista sắm toàn quần áo, túi xách của thương hiệu đình đám Diesel. Trong đó, item có mức giá đắt nhất là đôi boots Diesel 30 triệu đồng. Ngoài ra còn rất nhiều các mẫu túi xách hot hit có giá dao động từ 13 - 15 triệu, quần áo khoác khoảng 5 - 9 triệu đồng. Quỳnh Anh Shyn cho biết các món đồ này được cô nàng mua online nên tính cả phí vận chuyển thì tổng thiệt hại rơi vào khoảng 101 triệu đồng.

Joyce Phạm

Ái nữ nhà Minh Nhựa cũng có niềm đam mê vô tận với đồ hiệu. Cô nàng thường lựa chọn sưu tầm các mẫu túi xách hot hit với giá bán cực kỳ đắt đỏ. Không những vậy, Joyce Phạm cũng chăm săn tìm các mẫu túi giới hạn với thiết kế độc đáo cho BST của bản thân.

Trong chuyến ''đu idol'' tại Thái Lan, ái nữ nhà Minh Nhựa không quên ghé qua store của Dior. Tại đây, cô nàng đã ''chốt đơn'' chiếc túi Micro Lady D-Joy (phiên bản nâng cấp của mẫu Lady Dior huyền thoại) màu đen. Trên trang cá nhân, Joyce Phạm đã đăng tải bức ảnh chụp chiếc túi mới mua kèm dòng chú thích "hello my new baby"(chào bé yêu mới của tôi) để bày tỏ sự vui mừng của bản thân. Được biết, mẫu túi mà cô nàng sở hữu có giá xấp xỉ 100 triệu đồng.

Gần đây nhất, Joyce Phạm cũng ''tậu'' bộ 4 chiếc túi Telfar với 4 tông màu khác nhau để diện vào Tết Nguyên đán. Dù giá của mẫu túi này không quá đắt chỉ dao động trong khoảng 6 triệu đồng nhưng cô nàng lại cực kỳ đầu tư khi sắm về hẳn 4 chiếc để thay đổi thường xuyên.

