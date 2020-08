Bất chấp quy định phong tỏa để phòng dịch, người phụ nữ gây bức xúc khi đăng bài thuê xe "trốn" từ Hội An về Hà Nội

Trong những ngày vừa qua, Hội An là một trong những địa điểm phải tiến hành cách ly xã hội sau khi ghi nhận các ca dương tính với Covid-19. Ngay sau khi quyết định về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 tại TP Hội An được ban hành, các công tác liên quan đến kiểm soát dịch bệnh đã được tiến hành. Theo đó, các du khách đang có mặt tại Hội An thời điểm này cũng đã không thể rời khỏi thành phố và được vận động tự cách ly tại nơi lưu trú.

Tuy nhiên, mới đây MXH xôn xao chia chia sẻ bài viết của 1 người phụ nữ được cho là du khách đang tự cách ly tại Hội An, "thản nhiên" đăng bài viết với nội dung muốn tìm phương tiện để rời khỏi Hội An về Hà Nội, bất chấp quy định cách ly và phong tỏa tại khu vực này.

Bài viết ngay sau đó đã khiến cộng đồng mạng phản đối dữ dội bởi hành vi bất chấp quy định cách ly của người phụ nữ trong lúc tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Hội An.

Bài viết được chính người phụ nữ đăng tải trên 1 diễn đàn về xe cộ. Ảnh FB.

Theo nội dung bài viết người phụ nữ này đăng tải, người này và 2 cháu ngoại đang "mắc kẹt" tại Hội An và mong muốn tìm 1 ô tô để chở ra Sân bay Chu Lai hoặc chạy thẳng về Hà Nội.

Ngay sau khi đăng tải bài viết, cư dân mạng đã không khỏi bức xúc, phẫn nộ trước hành vi của người phụ nữ, cộng đồng mạng đã đồng loạt bày tỏ ý kiến bức xúc, cho rằng hành động của chị là cực kỳ thiếu ý thức khi bất chấp quy định cách la xã hội của thành phố.

Chưa dừng lại ở đó, trên trang cá nhân của người phụ nữ này cách đó mấy ngày cũng đã đăng tải dòng trạng thái "thoải mái ăn chơi" sau khi Đà Nẵng công bố các ca nhiễm Covid-19 của giai đoạn 2 với thái độ "thách thức".

Hiện người phụ nữ đã xóa bài đăng của mình trên mạng xã hội, tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn không khỏi bức xúc trước hành vi của người phụ nữ.