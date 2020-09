Bất cẩn trong lúc dọn dẹp, thanh niên 27 tuổi bị lửa bao quanh người gây bỏng 15% cơ thể

Chiều ngày 8/9/2020, khoa Cấp cứu - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tiếp nhận trường hợp nam thanh niên 27 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh nhập viện trong tình trạng đau rát, nổi phỏng nước vùng mặt, cánh tay, cẳng chân, nguyên nhân bỏng do rò rỉ khí ga gây cháy.

Theo người bệnh cho biết, ngày 8/9, trong lúc dọn dẹp tại gia đình, do bất cẩn, bệnh nhân đã vặn ngược van bình ga gây rò khí, khoảng 1 phút sau khi tìm cách đóng van bình ga thì đột nhiên xuất hiện ngọn lửa bao quanh người (nghi bắt lửa từ bếp than hoa gần đó). Người bệnh lấy nước dập tắt ngọn lửa trên người, chườm đá vết bỏng và được gia đình đưa đi cấp cứu. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị bỏng cháy ga độ I,II vùng mặt, cánh cẳng tay trái, đùi cẳng chân 2 bên diện tích 15%. Người bệnh đã được chuyển đến khoa Chấn thương - Chỉnh hình & Bỏng điều trị bù dịch, kháng sinh, giảm đau, thay băng vết bỏng… để kiểm soát tình trạng sốc bỏng, nhiễm trùng, nhiễm độc bỏng…



Người bệnh bị bỏng 15% diện tích cơ thể

Các bác sĩ cho biết, đây là một trường hợp rất may mắn khi lượng ga trong bình không nhiều, chưa gây nổ bình. Ngoài ra, ngọn lửa được dập tắt kịp thời nên đã hạn chế được mức độ bỏng cho người bệnh. Với cháy do rò khí ga, nhiều trường hợp có thể gây nổ bình ga hoặc nếu không được can thiệp kịp thời thì nguy cơ ngộ độc khí, bỏng đường hô hấp (mắt, mũi, miệng)… gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.



Ngoài ra bỏng diện rộng sẽ để lại sẹo dính ảnh hướng đến thẩm mỹ và khả năng vận động của người bệnh. Các Bác sĩ khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng khi sử dụng bình ga, cần nắm rõ và tuân thủ hướng dẫn, quy định trước khi sử dụng, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra với bản thân và gia đình.