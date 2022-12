Bất bình trước danh sách 'Diễn viên ứng xử tệ năm 2022': Kim Tae Ri khi không bị réo tên, người cuối còn dính phốt oan

Mới đây, Giải Dâu Rừng 2022 đã diễn ra, đây được coi là Mâm Xôi Vàng phiên bản Hàn, là giải thưởng "vinh danh" những bộ phim/diễn viên tệ của năm. Được biết, có 34 nhà báo điện ảnh hàng đầu Hàn Quốc đã tham gia bình chọn trong giải thưởng năm nay. Trong loạt hạng mục đã công bố, 3 diễn viên bị réo tên trong hạng mục Diễn viên ứng xử tệ là gây bất bình nhất. Khán giả cho rằng cả 3 diễn viên này đều không hề có vấn đề về nhân cách đến nỗi phải lọt vào danh sách này.



1. Ma Dong Seok

Nắm giữ 20/34 phiếu, Ma Dong Seok trở thành người "thắng giải" năm nay. Lý do nam diễn viên "thắng giải" là bởi anh không tham gia một cuộc phỏng vấn quảng bá bộ phim Criminal City 2 vì lý do cá nhân dù là nhân vật chính và nhà sản xuất của phim. Không cần biết Ma Dong Seok có lý do riêng tư gì, ban giám khảo Giải Dâu Rừng đã kết luận rằng nam diễn viên có vấn đề về nhân cách, coi thường các phóng viên, nhà báo.

2. Kim Tae Ri

Người đứng thứ 2 trong danh sách này là Kim Tae Ri với 11/34 phiếu bầu. Năm vừa qua, Kim Tae Ri liên tục ghi dấu ấn qua hai bộ phim là Twenty Five Twenty One và Alienoid, tạo được thiện cảm với khán giả thế nên sự xuất hiện của cô ở danh sách này khiến cư dân mạng vô cùng bất bình. Lý do khiến cô lọt vào top 2 là vì năm vừa qua, ở họp báo ra mắt bộ phim Alienoid, trong lúc phỏng vấn, Kim Tae Ri đã vừa trả lời câu hỏi vừa vẽ nguệch ngoạc chữ lên tường. Cô bị cho là "mắc bệnh Na Hee Do" (Na Hee Do là tên nhân vật của cô ở Twenty Five Twenty One) nên đã có thái độ phỏng vấn không đúng mực. Trước "cáo buộc" này, khán giả phản ứng vô cùng gay gắt, cho rằng Kim Tae Ri làm nghề bao năm chưa từng gặp vấn đề về thái độ hay nhân cách.

Kim Tae Ri ở họp báo Alienoid (Nguồn ảnh: Naver)





Tạo hình của nữ diễn viên ở Alienoid (Nguồn ảnh: Naver)

3. Nam Joo Hyuk

Vị trí thứ 3 là Nam Joo Hyuk (6 phiếu), người đóng chính với Kim Tae Ri ở Twenty Five Twenty One. Lý do là bởi nam diễn viên đã gặp scandal, bị tố bạo lực học đường trước khi phát hành phim Remember, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công việc chung. Đây là trường hợp khiến netizen cảm thấy bất bình nhất vì Nam Joo Hyuk đã được minh oan trong bê bối bạo lực học đường. Thêm vào đó, anh cũng không hề mong muốn hay lường trước việc drama sẽ đến với mình.