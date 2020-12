"Bắt bệnh kê đơn" kem dưỡng ẩm cho 7 tình trạng da phổ biến mùa Đông này

The Ordinary Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2% (~295.000 VNĐ)

The Ordinary Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2% là kem dưỡng kiêm treatment với 23% Vitamin C dạng LAA da có thể hấp thụ ngay lập tức không cần qua chuyển hóa, làm trắng da giúp giảm vết thâm, nám làm đều màu da, ngăn ngừa lão hóa. Thêm 2% HA thế hệ mới giúp dưỡng ẩm cho da. Bên cạnh đó, Squalane hoạt động như 1 hàng rào vừa giúp bảo vệ da vừa giúp ngăn ngừa da mất nước, mất độ ẩm vì tác động của môi trường.