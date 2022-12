‘Barbie sống’ là nữ diễn viên được trả lương cao nhất năm 2022

9. Jamie Lee Curtis – 3,5 triệu USD: Đầu năm 2022, Jamie Lee Curtis góp mặt trong bộ phim ăn khách Everything Everywhere All at Once, đóng cùng Dương Tử Quỳnh. Màn thể hiện của bà nhận được phản hồi tích cực từ khán giả và giới chuyên môn. Sắp tới, minh tinh 64 tuổi trở lại màn ảnh với Halloween Ends, phần cuối cùng của bộ ba phim kinh dị. Bà được trả 3,5 triệu USD để đóng lại nhân vật Laurie Strode. Ảnh: IG.