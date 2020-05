Bắp tay to đến mấy cũng chẳng "nhằm nhò" nếu được che giấu bằng những kiểu váy hè xinh lịm tim

Bắp tay to chính là một trong những nhược điểm mà rất nhiều chị em gặp phải. Mùa Đông còn đỡ, mùa Hè, diện váy áo mát mẻ nhiều chị em để lộ phần bắp tay to thô chắc nịch. Dù vóc dáng không quá tròn đầy nhưng chỉ vì phần bắt tay to thô mà phần thân trên như "béo tròn" mũm mĩm hơn hẳn bình thường. Vẫn biết chỉ cần mặc váy có tay là được, nhưng đã là phái đẹp thì ai chẳng muốn làm điệu, nàng bắp tay to vẫn có thể chọn những thiết kế cách điệu mà vẫn khéo léo che được điểm thô cứng, mũm mĩm này.

Thiết kế tay phồng với đường viền cố định phần bắp tay giúp bạn che bớt nhược điểm kém duyên của vóc dáng. Đừng chọn những thiết kế thắt quá chặt phần bắp tay, tay áo hơi lỏng một chút để phần bắp tay không bị o ép, giảm bớt ngấn mỡ kém thon gọn.

Váy áo tay lửng ngang khuỷu tay giấu tiệt phần bắp tay thô cứng, nàng nào vai u thịt bắp cũng thon gọn nhẹ nhàng hơn nhiều khi diện những thiết kế này.

Ngoài dáng tay phồng, tay loe cũng tạo hiệu ứng thon thả hơn cho phần bắp tay, tuy nhiên nàng tay to cũng nên nhớ chọn những dáng váy với phần tay loe vừa đủ, đừng rộng quá để tổng thể cân bằng, tránh trường hợp diện lên người lại càng thùng thình, mũm mĩm.

Đương nhiên váy áo dài tay sẽ che hết được nhược điểm này, nhưng so với những thiết kế dày dặn kín cổng cao tường thì váy voan mỏng, váy boho... mát lành, thoải mái hơn nhiều.

Đừng xem nhẹ những thiết kế cổ V sâu, chi tiết cực kỳ đắt giá hướng sự chú ý theo chiều dọc cơ thể thay vì tập trung quá nhiều vào nhược điểm vai u thịt bắp.

Để lộ một chút khoảng hở tinh tế gợi cảm thu hút ánh nhìn cũng là một trong những cách khéo léo giấu đi nhược điểm, nàng bắp tay to sẽ tự tin hơn với vẻ ngoài và vóc dáng của mình.