Bắp cải được mệnh danh là vua của các loại rau: Pha với chanh sẽ tạo thành nước giảm cân, giảm đau xương khớp lại ngừa ung thư

Nước ép bắp cải pha chanh tạo thành loại nước giảm cân, giảm đau xương khớp lại ngừa được cả ung thư

Từ rất lâu, bắp cải đã được giới khoa học mệnh danh là vua của các loại rau bởi hàm lượng dinh dưỡng vô cùng phong phú, dồi dào. Đặc biệt khi làm nước ép bắp cải pha chanh thì công dụng càng đáng gờm, có thể phòng chống nhiều bệnh tật.

Để làm đồ uống chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe này bạn cần:

Nguyên liệu

- Bắp cải thái nhỏ.

- Chanh tươi thái lát, bỏ hạt để tránh bị đắng.

Cách làm

Cho 2 nguyên liệu này vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, lọc bỏ lấy nước uống.

Hoặc bạn cho vào máy ép cùng nhau sẽ cho ra loại nước siêu tốt cho sức khỏe.

Hoặc bạn cũng chỉ cần ép lá bắp cải lấy nước rồi vắt chanh vào dùng.

Cách dùng: Uống vào mỗi sáng sớm sau khi ăn sáng xong. Tuyệt đối không uống khi đói vì có thể gây hại dạ dày.

Theo ThS.BS Hoàng Khánh Toàn (Chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Quân đội Trung ương 108), trong Đông y, bắp cải có vị ngọt, tính hàn, không độc, có tác dụng hòa huyết, thanh nhiệt, thanh phế, trừ đàm thấp, sinh tân, chỉ khát, mát dạ dày, giải độc, lợi niệu.

Theo nghiên cứu của y học hiện đại, trong bắp cải rất giàu hàm lượng vitamin A, B, đặc biệt chứa nhiều chất chống ung thư như Sulforaphane, phenethyl isothiocyanate và Indol-33 carbino... Khi sử dụng đồ uống này để giảm cân, giảm đau xương khớp hay phòng chống ung thư đều rất tốt.

Chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh, trong loại rau này còn có một chất giúp chống viêm và giảm đau có hiệu quả. Vì thế, từ lâu người ta đã biết sử dụng bắp cải để chữa đau nhức xương khớp, đau hạch, đau vùng ngực do cho con bú…

Loạt thay đổi cụ thể của cơ thể khi uống nước ép bắp cải với chanh

1. Giảm cân nhanh

Nước ép bắp cải khi kết hợp với chanh sẽ tạo thành đồ uống giảm cân siêu nhanh mà hội chị em không khỏi mê mẩn.

Theo Deborah Levy (dược sĩ kiêm nhà tư vấn y khoa trung tâm Sức khỏe Carrington Farms, Mỹ), chất xơ có trong bắp cải có khả năng hòa tan chất béo dư thừa trong cơ thể, nhất là mỡ bụng, mỡ nội tạng. Sau đó chúng sẽ theo đường ruột bị đào thải ra ngoài.

Riêng chanh, công dụng giảm cân có lẽ không cần phải bàn cãi bởi có quá nhiều bằng chứng từ thực tế lẫn nghiên cứu cho thấy uống nước chanh giúp giảm cân tốt.

2. Tăng cường miễn dịch

Alfred Spears (nhà nghiên cứu y sinh tại Bệnh viện Johns Hopkins, Mỹ) cho biết, tất cả những loại rau củ quả giàu vitamin C sẽ gia tăng hoạt động của hệ miễn dịch và giúp cơ thể an toàn hơn trước những đợt tấn công từ vi khuẩn.

Trong khi đó, bắp cải và chanh đều là những loại rau quả có hàm lượng vitamin C cực kỳ cao. Khi kết hợp sẽ mang đến cho bạn hiệu quả tăng cường miễn dịch tăng cường hơn nữa.

3. Ngăn ngừa ung thư

Theo Healthline, polyphenol và các hợp chất lưu huỳnh có trong bắp cải rất dồi dào. Đặc biệt là ở bắp cải đỏ, lượng chất chống oxy hóa này cao vượt trội hơn cả.

Cùng hàm lượng vitamin A, B, chất chống ung thư như Sulforaphane, phenethyl isothiocyanate và Indol-33 carbino..., bắp cải xứng đáng với danh xưng vua của các loại rau với khả năng phòng chống ung thư tuyệt vời.

Trong khi đó, chanh cũng chứa lượng chất chống oxy hóa cực cao. Nước chanh chứa flavonoid cao có khả năng chống viêm, giải độc cho cơ thể vô cùng hiệu quả. Ở vỏ chanh cũng có chứa lượng chất oxy hóa cao đáng kể.

Chưa kể, 2 loại rau quả này đều cực giàu vitamin C, có khả năng chống oxy hóa, giúp làm chậm quá trình lão hóa để bạn khỏe khoắn hơn.

4. Não bộ khỏe mạnh, trẻ trung

Theo Elizabeth M. Pieroth (chuyên gia thần kinh học kiêm giám đốc chương trình điều trị các vấn đề tổn thương thần kinh tại trung tâm NorthShore, trực thuộc đại học HealthSystem), bắp cải chứa rất nhiều axit folic và vitamin B.

Trong khi đó, 2 chất này có tác động tích cực tới tế bào não, kích thích chúng hoạt động hiệu quả hơn đồng thời làm chậm quá trình lão hóa.

Nước chanh lại chứa lượng kali dồi dào, giúp kích thích trí não cũng như tăng cường chức năng của cơ quan này.

5. Xương khớp khỏe mạnh, dẻo dai

Bắp cải chứa chất chống viêm, giảm đau hiệu quả nên ai bị đau nhức xương khớp sẽ được hưởng lợi khi dùng đồ uống này. Bắp cải còn chứa lượng canxi dồi dào, rất tốt cho những người muốn cải thiện sức khỏe xương khớp.

Murray Grossan (chuyên gia y khoa đồng thời là nhà sáng lập tổ chức sức khỏe Grossan Sinus, tác giả cuốn sách The Whole Body Approach to Allergy and Sinus Health), cho biết thêm, hàm lượng vitamin D có trong cả bắp cải và chanh đều rất tốt cho xương khớp. Nó cũng kích thích hệ thống tuần hoàn hoạt động hiệu quả hơn, ngăn ngừa giảm đau nhức xương hiệu quả.

6. Ngăn chặn táo bón

Lượng chất xơ dồi dào có trong 2 loại thực phẩm này sẽ giúp bạn không còn đau khổ bởi táo bón.

Theo Maggie Michalczyk, nhà khoa học kiêm chuyên gia dinh dưỡng tại Chicago, hàm lượng chất xơ dồi dào trong bắp cải và nước chanh ngoài việc hỗ trợ giảm cân còn rất tốt cho tiêu hóa. Sức khỏe đường ruột của bạn cũng được cải thiện, ruột luôn sạch khỏe, sức khỏe cải thiện, tuổi thọ kéo dài.

7. Làn da sáng khỏe tự nhiên

Nước ép bắp cải được coi là "thuốc và bảo bối dưỡng nhan của người nghèo" vì rau có giá rẻ, phổ biến ở nước ta lại phòng chữa bệnh, làm đẹp da. Hàm lượng chất chống oxy hóa trong bắp cải giúp làn da được cải thiện, ngày càng khỏe đẹp, sáng mịn tự nhiên.

Khi có thêm chanh kết hợp thì quá đỗi hoàn hảo vì vừa có đồ uống thơm ngon hơn, lại cung cấp chất chống oxy hóa, phòng chống lão hóa da rất tốt.

