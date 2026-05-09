Mới đây trên mạng xã hội Threads, một chủ tài khoản có tên M. thu hút lượng tương tác cao khi đăng tải bài viết bóc phốt một phòng trọ ở TPHCM, có bảo vệ biến thái.

Cô gái cho biết qua camera đặt trong phòng thì phát hiện bảo vệ đã tự ý lẻn vào, lấy đồ cá nhân khi cô và bạn cùng phòng về quê nghỉ Tết. Dù đã báo với chủ nhà, song không nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào, bảo vệ đã bị đuổi việc. Cả hai hiện tại đã chấm dứt hợp đồng thuê nhà, dọn đi chỗ khác và quyết định chia sẻ công khai câu chuyện lên mạng xã hội để cảnh báo tới mọi người.

Diễn biến sự việc được Minn mine chia sẻ trên Threads:

“Các bạn nữ có ý định thuê hoặc đang thuê phòng trọ ở số nhà *** Điện Biên Phủ để ý nhé.

Chuyện là mình và bạn mình có thuê 1 phòng ở đây, trong thời gian tết chúng mình về quê thì bảo vệ tòa nhà biến thái đã tự ý lẻn vào phòng tụi mình và lục ngăn kéo tủ lấy “QUẦN LÓT" của tụi mình (mình có video bằng chứng). Điều đáng nói ở đây là mình đã nói chuyện với chủ nhà nhưng chủ nhà không giải quyết chỉ hứa hẹn cho qua là sẽ đuổi bảo vệ.

Chuyện xảy ra từ ngày 15/2 đến ngày 17/3 mình có vào lại TP.HCM nên có nói chuyện trước với chủ nhà và họ nói rằng sẽ đuổi bảo vệ để tụi mình an tâm ở nhưng đến ngày 24/3 vẫn không thấy đuổi nên mình hỏi chủ nhà có đuổi bảo vệ thật không? Nếu không đuổi thì nói cho tụi mình để biết sắp xếp đi tìm phòng khác để chuyển hoặc là fix tiền cọc, để tụi mình chuyển đi đồng ý không lấy đủ tiền cọc thì nói sẽ đuổi sau 2 ngày nhưng không hề đuổi. Mình cũng cắn răng chịu đựng ở hết hợp đồng…

Đầu tháng 4 mình báo hết hợp đồng để cuối thDáng chuyển thì giữa tháng 4 mới có bảo vệ khác qua trông và bảo vệ biến thái mới nghỉ”.

Clip trích xuất camera trong phòng của cô gái, quay lại cảnh bảo vệ lục tủ đồ, lấy đồ lót và rời đi.

Bài đăng thu hút lượng tương tác cao. Nhiều người còn khuyên cô bạn nên đăng thêm vào các hội nhóm cho thuê phòng trọ để nhiều người thấy, biết và cảnh giác. May mắn cô gái có lắp camera trong phòng trọ mới biết được sự việc. Đồng thời, nhiều người cũng để lại bình luận nếu vụ việc này xảy ra thì nên trình báo công an, vì quá nguy hiểm, đã có nhiều vụ việc tương tự xảy ra.

Liên hệ với chủ nhân bài đăng, M. cho biết cô bạn thuê một căn hộ dịch vụ (có 5 tầng, mỗi tầng 4 phòng) ở đường Điện Biên Phủ từ tháng 11/2025. Phòng có hai người ở đều là nữ, được thuê với giá 7,8 triệu đồng, thêm phí dịch vụ (điện, nước,...) là 8,2 triệu đồng.

Hiện tại, khi đã lấy được cọc và chuyển đi, sự việc cũng coi như là khép lại, cô bạn mới quyết định chia sẻ lên mạng xã hội, với mục đích: “Mình đăng lên chỉ với ý định là cảnh báo cho các bạn thuê phòng trọ ở địa chỉ này ,đặc biệt là các bạn nữ. Mình với bạn mình cũng không muốn làm lớn chuyện cũng do không có nhiều kinh nghiệm về thuê phòng trọ nên mình chỉ đăng lên để các bạn cảnh giác”.

Cô bạn cho biết khi bài đăng viral, được nhiều người quan tâm song phía chủ nhà, và bảo vệ kia không có bất kỳ động thái nào, không rõ đã đọc được bài viết này hay chưa, song không thấy có động thái gì. Từ lúc xảy ra vụ việc cho đến thời điểm hiện tại, cô và bạn cùng phòng chưa nhận được lời xin lỗi.

“Phía chủ nhà, ban quản lý tòa nhà và bảo vệ không xin lỗi tụi mình. Và mình cũng sợ nên từ khi xảy ra sự việc không dám trao đổi trực tiếp với bảo vệ, mà chỉ nói chuyện nhờ chủ nhà giải quyết, và họ giải quyết bằng cách cho bảo vệ nói trên nghỉ việc", cô bạn chia sẻ.

Song, vì quá lâu bảo vệ kia mới rời đi, cảm thấy không an toàn nên cả hai đã chấm dứt hợp đồng và rời đi vào đầu tháng 5.

Cô bạn cho biết lần đầu gặp trường hợp này, ít kinh nghiệm và lo sợ nên cũng chỉ biết báo chủ nhà giải quyết, không đưa sự việc ra công an.

Cô bạn cũng chia sẻ thêm rằng, chủ nhà đã ghi sai ngày trả hợp đồng chênh lên 1 tháng, gây khó khăn trong quá trình chuyển đi. Song, sau quá trình tranh cãi thì chủ nhà đã đồng ý trả cọc. “Ngày 22 mình trả phòng và chủ nhà hẹn ngày 5 tháng sau trả tiền cọc như trong hợp đồng, ngày 6/5 mình đã lấy lại được tiền cọc nên hôm nay mình mới lên bài viết”, cô chia sẻ.

Liên hệ với phía người cho thuê nhà, anh T.P xác nhận sự việc là có thật và diễn biến đúng như những gì cô gái đã chia sẻ.

Anh T.P cho biết bản thân không phải là chủ sở hữu tòa nhà mà chỉ là người trung gian thuê lại tòa nhà này, sửa sang và cho thuê các phòng. “Khi sự việc xảy ra, tôi đã báo ngay với chủ tòa nhà. Vì bảo vệ do chủ tòa nhà trực tiếp thuê và quản lý, họ cần thời gian để chấm dứt hợp đồng lao động. Tôi nhớ sau đó khoảng vài chục ngày đã có bảo vệ khác thay thế”, anh T.P nói.

Anh cũng bày tỏ thêm: “Sự việc xảy ra không ai mong muốn, tôi rất lấy làm tiếc về điều này”.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.