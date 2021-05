Báo Trung bình chọn 7 mỹ nhân Hàn "càng lớn tuổi càng quyến rũ": Song Hye Kyo được khen ngày càng mặn mà, Son Ye Jin thì sao?

Mới đây, trang Sina đã tiến hành chọn ra 7 nữ diễn viên Hàn "càng lớn tuổi càng quyến rũ" và tiêu chí lựa chọn chính là những mỹ nhân có độ tuổi từ 39 trở lên. Dù không còn trẻ nữa nhưng Kim Tae Hee, Song Hye Kyo hay Son Ye Jin vẫn sở hữu sức hút rất lớn mà nhiều người khác không có được. Không phải ngẫu nhiên mà họ đều là những "tường thành nhan sắc" suốt nhiều năm ở "xứ sở kim chi".



Jeon Ji Hyun

Mấy năm qua tuy không đóng quá nhiều phim nhưng các vai diễn của Jeon Ji Hyun trong Vì sao đưa anh tới hay Huyền thoại biển xanh đều khiến cho khán giả nhớ mãi không quên. Không chỉ được ngưỡng mộ bởi sự nghiệp thành công mà vẻ đẹp sang chảnh và thời thượng cũng đã khiến Jeon Ji Hyun trở thành một biểu tượng thời trang, từ phong cách cho đến những mẫu túi xách, kính râm mà cô sử dụng luôn được giới trẻ hiện nay học tập theo.

Han Ga In

Kể từ sau khi kết hôn, Han Ga In không còn đóng quá nhiều phim nhưng những bộ phim mà cô tham gia như Mặt trăng ôm mặt trời hay mới đây là Mistress đều để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Ở tuổi 39 và đã có hai con nhưng Han Ga In vẫn đẹp xuất sắc mỗi khi xuất hiện, quả không hổ danh là một trong những mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc. Hiện tại Han Ga In đang tập trung chăm sóc cho gia đình, khán giả cũng hy vọng sẽ sớm thấy cô quay trở lại màn ảnh.

Song Hye Kyo

Bước chân vào làng giải trí đến nay cũng đã được 25 năm, Song Hye Kyo từ một cô gái hoạt bát trong Full House theo thời gian nay đã trở thành một người phụ nữ trầm ổn. So với thời còn trẻ, gương mặt của Song Hye Kyo không có nhiều thay đổi, thậm chí cô còn ngày càng quyến rũ và mặn mà hơn. Nhất là sau khi ly hôn với Song Joong Ki vào năm 2019, nàng mỹ nhân Hậu duệ mặt trời càng mang đến một sự mê hoặc khó cưỡng, kèm theo đó là vẻ điềm tĩnh cùng sự bí ẩn.

Son Ye Jin

Từ The Classic (2003) cho đến Hạ cánh nơi anh (2020), khán giả có thể thấy được một vẻ đẹp bất chấp tuổi tác của Son Ye Jin. Gương mặt thanh tú, nụ cười ngọt ngào luôn thường trực trên môi dường như càng khiến Son Ye Jin thêm trẻ trung và cuốn hút hơn ngay cả khi cô đã bước sang tuổi 39. Đặc biệt, cuộc tình lãng mạn và hạnh phúc của Son Ye Jin với Hyun Bin cũng khiến rất nhiều người ngưỡng mộ, hy vọng cặp đôi sẽ sớm "về chung một nhà".

Gong Hyo Jin

Tuy không sở hữu vẻ đẹp thuộc dạng "nghiêng nước nghiêng thành" nhưng ở Gong Hyo Jin lại toát lên một loại khí chất vô cùng đặc biệt khiến những đàn em sau này cũng chẳng thể nào thay thế được. Hoạt động trong làng giải trí đã được hơn 20 năm và có sự nghiệp thành công, đáng tiếc là cho đến hiện giờ Gong Hyo Jin vẫn còn độc thân. Fan hâm mộ cũng hy vọng nữ diễn viên It's Okay, That's Love sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực.

Kim Tae Hee

Có lẽ sẽ rất khó để tìm ra được một người hoàn hảo như Kim Tae Hee khi cô không chỉ là "thiên kim tiểu thư" xinh đẹp và học giỏi mà sự nghiệp trong làng giải trí cũng rất thành công, đặc biệt là cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Bi Rain cũng khiến người ta rất ngưỡng mộ. Ở tuổi 41, Kim Tae Hee đã lộ rõ những dấu hiệu lão hóa sau khi sinh hai con nhưng sức hút vẫn không hề giảm sút theo thời gian, vẻ đẹp xuất sắc ấy của cô cho đến nay vẫn chẳng ai có thể thay thế được.

Lee Young Ae

Nhắc đến những mỹ nhân xứ Hàn thì đương nhiên không thể thiếu được tên của Lee Young Ae. Sau cơn sốt từ bộ phim Dae Jang Geum từ năm 2003 cho đến nay, dù đã bước sang tuổi 50 nhưng Lee Young Ae dường như vẫn không bị thời gian ảnh hưởng. Mỗi lần xuất hiện, Lee Young Ae đều khiến công chúng phải ngỡ ngàng vì nhan sắc ngày càng mặn mà, quả đúng là "báu vật" của Hàn Quốc mà giới truyền thông vẫn ca ngợi!

Nguồn: Sina