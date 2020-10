Bão số 9 "cuồng phong" còn đang suy yếu, lại xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành bão số 10

Khả năng hình thành bão số 10 trên biển Đông

Sáng nay 28/10, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra dự báo về vùng ATNĐ nhiệt đang hoạt động ngoài khơi Thái Bình Dương.

Vào 10 sáng nay (28/10), vị trí ATNĐ có tọa độ khoảng 16,5 độ vĩ bắc, 138,7 độ kinh đông và đang có xu hướng di chuyển dần về khu vực biển Philippines.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa ra dự báo về ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão số 10. Ảnh: Cơ quan khí tượng Nhật Bản.

Về ATNĐ mới này, thông tin trên Tuổi trẻ Online, bà Lê Thị Xuân Lan - nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mô hình dự báo khí tượng của Mỹ cho rằng áp thấp này sẽ mạnh lên và di chuyển vào khu vực biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm nay.

Về đường đi cơn bão số 10, bà Lan cho biết nó có hướng di chuyển khá giống bão số 9 (Molave). Vùng đổ bộ có khả năng lệch xuống phía nam so với cơn bão số 9.

Thời gian tiến vào Biển Đông nếu nhanh sẽ rơi vào ngày 01/11, hoặc chậm hơn là ngày 02 và cũng có cường độ khá mạnh.

Tuy nhiên, bà Lan cũng cho biết thêm, do thời gian còn dài nên sẽ có sự thay đổi trong các bản tin dự báo, bà Lan cảnh báo người dân cần theo dõi sát các bản tin của cơ quan chức năng để có bước chuẩn bị.

Thời điểm hiện tại đang có không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc, do đó thời điểm bão số 10 vào Biển Đông sẽ bị đẩy lệch xuống phía Nam hơn so với bão số 9. Đồng thời không khí lạnh cũng áp chế sức mạnh của cơn bão này.

Cũng trong cuộc họp thông tin về cơn bão số 9 của Tổng cục Khí tượng thuỷ văn chiều 26/10, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, ngay sau cơn bão số 9, khả năng lại xuất hiện cơn bão số 10. Trong nửa đầu tháng 11, dự báo có thêm 1 – 2 cơn bão nữa xuất hiện trên Biển Đông, thông tin trên VTC cho biết.

Mưa to đến rất to quay lại miền Trung sau khi bão số 9 suy yếu

Bão số 9 được dự báo là cơn bão đặc biệt mạnh bởi sức gió gần tâm bão gây ra cực kỳ lớn. Đồng thời hoàn lưu trước, trong và sau bão cũng đã được dự báo gây ra gây ra "tổ hợp thiên tai liên hoàn": gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước biển dâng và mưa lũ... cho các tỉnh miền Trung.

Bão số 9 sẽ gây mưa to đến rất to cho các tỉnh miền Trung trong 2 giai đoạn, đợt thứ nhất là mưa trực tiếp do bão và đợt thứ hai là do hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh.

Cụ thể, từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Nghệ An có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Các sông từ Nghệ An đến Phú Yên xuất hiện các đợt lũ, nguy cơ cao xảy ra ngập úng diện rộng trở lại, cùng với nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra mức độ cảnh báo thiên tai cấp 4, trọng tâm từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Bão số 9 đã tiến vào Tây Nguyên, gây mưa lớn, sạt lở đất cuốn trôi 1 cây cầu ở Kon Tum.

Cũng trong chiều nay (28/10), lũ tại các sông Quảng Nam, Quảng Ngãi đã bắt đầu lên nhanh, đặc biệt trên sông Gia Vu (Quảng Nam), hiện nay lũ trên đang lên rất nhanh.

Mực nước lúc 16 giờ trên các sông như sau: Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7,75m, dưới BĐ2 0,25m;

Dự báo Theo thông báo số 214/TB-CT lúc 15 giờ 00, ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Mi về việc Thông báo vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4 (tăng lưu lượng xả tràn lần 2).

Trường hợp sẽ xả xuống hạ lưu như dự kiến (11.400m 3 /s), trong 6-12 giờ tới, mực nước trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa có khả năng lên mức 11,2m, trên BĐ3: 2,2m (vượt mức lũ lịch sử năm 2009 là 0,43m).

Nguy cơ rất cao gây ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp và sạt lở tại các huyện: Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, thành phố Hội An (Quảng Nam), thành phố Đà Nẵng.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 4.