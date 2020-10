Bão số 8 chưa đổ bộ, bão số 9 đã hình thành và được dự báo "rất mạnh", nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung

Thông tin từ TTKTTVQG cho biết, ngày hôm qua (23/10), bão số 8 di chuyển rất chậm, tốc độ 5-10km/h và đạt cường độ mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15.

Sáng sớm nay (24/10), bão số 8 ở ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cường độ đã suy giảm 2 cấp, còn khoảng cấp 11, giật cấp 14.

Tốc độ di chuyển của bão sẽ nhanh dần lên, đạt khoảng 15-20km/h. Hướng di chuyển chủ đạo theo hướng Tây, có nhiều dấu hiệu cho thấy bão số 8 tiếp tục suy giảm cường độ trước khi tiến sát bờ biển nước ta.

Đến 07 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Dự báo đường đi bão số 8 trong những ngày tới. Ảnh: TTKTTVQG.

Cũng do ảnh hưởng của bão số 8 kết hợp với không khí lạnh nên khu vực Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to từ đêm nay (24/10) cho đến hết ngày 25/10.

Trọng tâm mưa sẽ diễn ra chủ yếu từ Thừa Thiên Huế - Hà Tĩnh, với lượng mưa dự báo từ 50 – 150mm. Một số nơi có thể có tương tác với địa hình thì lượng mưa lớn hơn, có thể là 200mm.

Ngoài ra, có thể sẽ mở rộng thêm phạm vi mưa ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Nghệ An.

Ở 1 diễn biến khác, hiện nay, ở vùng biển phía Đông Nam Phi-líp-pin đã hình thành một cơn ATNĐ. Cơn ATNĐ này có khả năng mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông trong khoảng ngày 26/10, sẽ trở thành cơn bão số 9 trong mùa mưa bão năm nay.



Đại diện Trung tâm khí tượng thủy văn cũng đưa ra nhận định, bão số 9 sắp tới là một cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Bộ trong khoảng các ngày cuối tháng 10 (28-29).

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia sẽ theo dõi chặt chẽ và sớm phát bản tin về cơn bão này.