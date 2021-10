BÃO SỐ 7 đang rất gần các tỉnh ven biển Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ, diễn biến khó lường

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc gia, vào hồi 13 giờ ngày 9/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và đi vào Vịnh Bắc Bộ.

Đến 13 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, cách Hải Phòng khoảng 60km, cách Nam Định khoảng 90km, cách Thanh Hóa khoảng 150km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo đường di chuyển của bão số 7.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số 7 với không khí lạnh tăng cường nên Ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) có mưa bão, gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 2-4m, biển động rất mạnh. Trong chiều và tối nay (9/10), trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Từ chiều nay đến ngày 10/10, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6-7, phía Bắc có nơi cấp 8, giật cấp 10. Ở Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6-7.



Bão số 7 đang tiến sát vùng biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gió mạnh cấp 6-7, phía Bắc có nơi cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Từ chiều nay đến ngày 12/10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm. Ở phía Tây Bắc Bộ, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 10-12/10, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Ngoài ra, Trung tâm khí tượng cũng đưa ra nhận định, Bão số 7 tuy không phải là cơn bão mạnh nhưng thời gian bão đổ bộ kết hợp với nhiều hình thế khác sẽ làm tăng thêm mức độ nguy hiểm của bão.

Những điểm àm người dân vùng ven biển Bắc Bộ - Bắc Trung bộ cần lưu ý về bão số 7 như sau:

1. Bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, chính vì thế ngay cả ở Vịnh Bắc Bộ và trên đất liền cũng đều có gió mạnh. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An sẽ có gió mạnh cấp 6-7, phía Bắc có nơi cấp 8, giật cấp 10. Với cấp gió như vậy thì cây cối, bảng biển, các mái nhà không kiên cố sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cần có biện pháp chằng chống và gia cố sớm.

2. Bão vào đúng thời điểm triều cường ở khu vực đạt đỉnh trong ngày, đây cũng là thời kỳ đỉnh của đầu tháng 9 âm lịch. Chính vì thế sẽ khiến nước biển dâng thêm 2,0-3,0m; kết hợp với sóng biển có thể cao từ 4,0-6,0m, với mức sóng biển này sẽ làm lật tàu thuyền và sạt ở các bờ kè ở ven biển.

3. Lượng mưa lớn dồn dập trong một ngày có thể lên đến hàng trăm mm, gây ngập lụt vùng trũng thấp, ao đầm... Các khu nuôi trồng thủy hải sản và nông nghiệp của người dân sẽ bị thiệt hại rất nặng nề nếu không có sự chuẩn bị trước.

4. Ngoài việc mưa cực kỳ to, thì lũ quét và sạt lở đất đá là điểm cực kỳ nguy hiểm cần phải lưu ý. Các sông suối khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3-7m, trên các sông khu vực Bắc Bộ và hạ lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 2-4m. Đỉnh lũ các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; đỉnh lũ trên các sông suối thượng lưu khu vực Đông Bắc, Việt Bắc ở mức BĐ1 và trên BĐ1;...

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.