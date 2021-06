Bão số 2 "lướt qua" gây thiệt hại tại nhiều địa phương, vùng dịch Hà Tĩnh ngập lụt nghiêm trọng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều địa phương ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to: Lũng Vân (Hòa Bình) 82mm, Mường Xén 63,8mm, Tương Dương 61,4mm (Nghệ An); Kỳ Anh 35,4mm (Hà Tĩnh) ...