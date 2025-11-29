Bão số 15 Koto liên tục đổi hướng, áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông
Đường đi của bão số 15 vẫn rất phức tạp khi hướng di chuyển liên tục thay đổi, trong khi đó áp thấp nhiệt đới đang ngược lên Biển Đông.
Tin bão số 15 Koto trên Biển Đông
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 4h ngày 29/11, bão số 15 Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 310km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 13. Bão di chuyển nhanh hơn ngày 28/11 theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.
Dự báo đến 4h ngày 30/11, bão số 15 Koto tiếp tục quần thảo vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 330km về phía Đông. Bão đổi hướng Bắc, di chuyển chậm lại với tốc độ 3-5 km/h và duy trì cường độ cấp 9-10, giật cấp 13.
Đến 4h ngày 1/12, bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 300km về phía Đông, đổi hướng Tây, di chuyển rất chậm, mỗi giờ đi được khoảng 3km, cường độ suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12.
Lúc 4h ngày 2/12, vị trí tâm bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 230km về phía Đông, đổi hướng Tây Tây Nam, tốc độ 3-5km/h. Cường độ bão giảm còn cấp 8-9, giật cấp 12.
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 3-5km/h, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.
Tác động của bão số 15, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động rất mạnh.
Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.
Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông
Lúc 1h ngày 29/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Malaysia. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, Biển Đông, đổi hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Đến 1h ngày 1/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Nam Biển Đông, tiếp tục đổi hướng Đông Bắc và duy trì tốc độ khoảng 15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ suy yếu dần.
Theo nhận định hiện tại của cơ quan khí tượng, khả năng áp thấp nhiệt đới này ảnh hưởng trực tiếp đất liền Nam Bộ không cao.
Hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới chủ yếu gây gió mạnh trên vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây của đặc khu Trường Sa), vùng biển phía Đông khu vực biển từ Lâm Đồng - Cà Mau có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2,5-4m. Biển động mạnh.