Bão số 15 Koto còn giật cấp 13, Biển Đông lại sắp đón thêm một áp thấp nhiệt đới
Bão số 15 Koto mạnh cấp 10, giật cấp 13 đang "quần thảo" Biển Đông, khu vực này lại sắp đón thêm áp thấp nhiệt đới mới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông Malaysia. Lúc 13h, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.
Dự báo đến 13h ngày 29/11, áp thấp nhiệt đới khả năng đi vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Đến 13h ngày 30/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 15km/h và duy trì cường độ cấp 7, giật cấp 9.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ suy yếu dần.
Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4m, biển động mạnh.
Trong khi áp thấp nhiệt đới sắp đi vào Biển Đông thì cơn bão số 15 Koto vẫn đang quần thảo khu vực biển này. Lúc 13h ngày 28/11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Tây Bắc, cường độ bão giảm còn cấp 10 tương đương sức gió 89-102km/h, giật cấp 13. Bão di chuyển chậm theo hướng Tây Nam, tốc độ 5km/h.
Đến đầu giờ chiều 29/11, bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300km về phía Tây Bắc, đổi hướng di chuyển Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h, cường độ giảm còn cấp 9-10, giật cấp 13.
13h ngày 30/11, bão số 15 tiếp tục quẩn thảo vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 280km về phía Đông, di chuyển rất chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km. Cường độ bão suy yếu thêm, còn cấp 9, giật cấp 12.
Lúc 13h ngày 1/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 200km về phía Đông, đổi hướng Tây Tây Nam, tốc độ 3-5km/h, cường độ tiếp tục suy yếu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.