Báo Mỹ tiết lộ bí quyết đặc biệt trong bát phở nổi tiếng Việt Nam

Kênh CNN (Mỹ) mô tả tại nhà hàng Anan Saigon ở quận 1, TP HCM, món phở Việt được nâng lên một tầm cao mới nhờ một nguyên liệu đặc biệt: đó là rượu sake Nhật Bản hay còn gọi là rượu gạo.

Quán phở này do Peter Cường Franklin làm chủ. Peter Cường Franklin lớn lên ở Đà Lạt - cách thành phố ông đang sống và mở nhà hàng khoảng 300 km.

Peter Cường Franklin được khen ngợi vì đã dành nhiều tâm huyết cho văn hóa ẩm thực truyền thống Việt Nam. Sau khi học tại Le Cordon Bleu ở Bangkok (Thái Lan), Peter Cường Franklin làm việc tại Alinea, Chicago (Mỹ) và điều hành 2 nhà hàng Việt Nam tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Thay vì chọn ổn định sự nghiệp, Peter Cường Franklin trở về quê hương, mang tinh hoa ẩm thực thế giới vào các món ăn truyền thống của Việt Nam.

Đặc biệt, Peter Cường Franklin đã thêm thành phần rượu sake cho các món ăn từ tinh bột. Ông tin rằng mặc dù có xuất xứ từ Nhật Bản nhưng rượu sake có thể hoà quyện với hương vị Việt.

Món phở trứng cá muối tại nhà hàng Anan Saigon được giới thiệu trên kênh CNN. Ảnh: CNN

Món phở trứng cá muối được chế biến trong nước dùng rượu sake. Ngoài rượu sake, các nguyên liệu của món ăn bao gồm sứa, cá tầm, thì là, bánh phở được lấy từ chợ cũ Tôn Thất Đạm gần nhà hàng ở quận 1.

"Chỉ với nguyên liệu rượu sake trong món phở thôi chưa đủ, Peter Cường Franklin khuyên thực khách nên kết hợp với Yamahai Junmai, một trong những loại rượu nổi tiếng nhất thế giới" - kênh CNN viết.

Rượu Yamahai Junmai được sản xuất bởi Tedorigawa, một trong những nhà sản xuất rượu sake mang tính biểu tượng nhất của Nhật Bản.

Thương hiệu này đã được chú ý trong The Making of Sake năm 2015, một bộ phim tài liệu ra mắt tại Liên hoan phim Tribeca ở TP New York (Mỹ).