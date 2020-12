Bảo mẫu trong gia tộc Vua sòng bài Macau: Người may mắn trúng số gần 90 tỷ đồng, người được cô chủ yêu thương hơn mẹ ruột

Dù Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân đã qua đời hơn nửa năm nhưng những câu chuyện về ông và nhất cử nhất động của gia tộc Vua sòng bài Macau đều được báo chí và công chúng đặc biệt quan tâm. Mới đây, Hề Mộng Dao, vợ của Hà Du Quân (con trai thứ 5 của Vua sòng bài Macau) đã gây tranh cãi khi "vô tình" tiết lộ bí mật của gia tộc.

Hề Mộng Dao chia sẻ, cô rất ngưỡng mộ mẹ chồng (bà Tư Lương An Kỳ) bởi vì bà sinh 5 người con. Trong khi đó, cô chỉ mới sinh một con trai mà đã bị trầm cảm nhẹ sau sinh. Chính vì điều này mà Hề Mộng Dao bắt đầu lo lắng khi có thể con trai sẽ được mẹ chồng giao cho bảo mẫu chăm sóc về sau.



Đồng thời Hề Mộng Dao còn cho biết, khi Hà Du Quân còn bé, cô bảo mẫu làm việc cho bà Tư Lương An Kỳ đã từng trúng số hơn 30 triệu Đô la Hồng Kông (gần 90 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại).

Vợ chồng Hà Du Quân - Hề Mộng Dao cùng tham gia TV show "Hạnh phúc tam trọng tấu".

Sau khi nhận giải thưởng, cô bảo mẫu đã mua tặng cho Hà Du Quân 1 chiếc iPhone. Đây chính là chiếc iPhone đầu tiên mà Hà Du Quân có được trong đời nên nó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh.

Trên thực tế, vào năm 2011, truyền thông Hồng Kông từng đưa tin về một người bảo mẫu của gia tộc Vua sòng bài Macau từng mua vé số Mark Six vào ngày sinh nhật năm 2010 của mình và bất ngờ trúng 30 triệu Đô la Hồng Kông.

Cô bảo mẫu may mắn đó là người Malaysia và đã làm công cho bà Tư Lương An Kỳ hơn 10 năm qua. Bà đã chăm sóc Hà Siêu Doanh (con gái lớn của bà Tư Lương An Kỳ) từ bé đến lúc trưởng thành. Chính Hà Siêu Doanh đã từng công khai thông tin người cô bảo mẫu này được gia tộc gọi là "Trân tỷ".

Trong mắt Hà Siêu Doanh, Trân tỷ là người thương yêu cô nhất trên thế giới và cũng là người cô thương yêu nhất trên đời. Trân tỷ chưa từng kết hôn và không có con cái, Hà Siêu Doanh là tất cả những gì mà Trân tỷ có. Tình cảm Hà Siêu Doanh dành cho Trân tỷ còn vượt qua cả bố mẹ.

Năm 2019, Hà Siêu Doanh đã sinh con gái và Trân tỷ đã bế đứa bé xuất viện cùng gia đình chủ. Dù không cùng huyết thống nhưng sâu thẳm trong trái tim Hà Siêu Doanh, Trân tỷ chính là người mẹ thứ 2 của cô.

Vì sự gắn bó nhiều năm như thế, nên ngay cả khi đã trúng số "khủng", bà cũng không nghỉ việc hay dọn ra khỏi dinh thự của bà Tư Lương An Kỳ.

Được biết, Trân tỷ cũng là người chăm sóc Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân trong lúc ông nằm viện hồi năm 2009.

Hà Siêu Doanh và Trân tỷ (trái). Trân tỷ là người bảo mẫu may mắn trúng gần 90 tỷ đồng mà Hề Mộng Dao đã nhắc đến gần đây.

Thời sinh tiền của Vua sòng bài Macau, trong nhà ông luôn có 20 người giúp việc. Thời kỳ suy sụp nhất, trong gia tộc vẫn có đến 17 người giúp việc. Sau khi lần lượt cưới 4 người vợ và có 17 người con, Hà Hồng Sân đã sắp xếp mỗi thành viên trong gia tộc đều có vệ sĩ và bảo mẫu riêng.

Những người bảo mẫu trong gia tộc giàu nhất Hồng Kông này còn sâu sắc hơn mối quan hệ chủ tớ thông thường.

Trước đó, Hà Du Quân từng đăng 1 bài viết xúc động về dì Quách, một bảo mẫu đã chăm sóc cho anh lúc còn bé. Khi đó, Hà Du Quân gặp tai nạn khi băng qua đường nên phải nhập viện và dì Quách đã chăm sóc anh trong thời gian nằm viện.

Hà Siêu Quỳnh, con gái của bà Hai Lam Quỳnh Anh cũng có một bảo mẫu riêng mà cô xem như người thân. Trong quá trình trưởng thành của Hà Siêu Quỳnh, mẹ ruột là người nghiêm khắc dạy bảo cô nhưng bảo mẫu Trinh tỷ lại là một "người mẹ" dịu dàng và chăm sóc chu đáo cho cô.

Trinh tỷ đã từng kết hôn và sinh con. Nhưng không may, chồng Trinh tỷ đã mất sớm, bà quyết định làm giúp việc để có tiền nuôi con khôn lớn. Vì tính chất công việc, bà không thể có nhiều thời gian bên cạnh con mà chỉ có thể chu cấp tiền bạc.

Sau khi đã lớn tuổi, Trinh tỷ xin phép nghỉ việc và rời khỏi dinh thự của bà Hai Lam Quỳnh Anh. Lúc đó, Hà Siêu Quỳnh vẫn một mực đòi đến thăm Trinh tỷ hằng tuần, thậm chí có lúc còn thăm bảo mẫu của mình 3 - 4 lần/tuần đến khi Trinh tỷ qua đời.

Hà Siêu Quỳnh và bảo mẫu Trinh tỷ.

Nguồn: Zhihu