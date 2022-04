Bao lâu chưa có thai thì được coi là vô sinh? Nếu muốn bơm tinh trùng vào tử cung thì thời điểm nào lấy tinh trùng là tốt nhất?

Hiếm muộn là một tình trạng bệnh lý của cặp vợ chồng. Hiếm muộn do rất nhiều nguyên nhân gây ra, có thể do người vợ, do người chồng hoặc do cả hai. Theo thống kê, tỉ lệ hiếm muộn do người vợ và do người chồng là tương đương nhau.

Ngày nay, tỉ lệ vô sinh hiếm muộn ngày càng tăng, thậm chí là trẻ hóa. Thế nhưng, nhiều người lại chưa thực sự hiểu rõ về thời điểm sau bao lâu không đậu thai thì được coi là vô sinh cũng như vẫn còn rất nhiều thắc mắc liên quan đến điều trị vô sinh.

Dưới đây là 2 trong số rất nhiều thắc mắc liên quan đến vô sinh hiếm muộn của không ít các cặp đôi đang gặp khó khăn trong chuyện con cái.

Tôi lấy chồng đã 3 năm nay, có "quan hệ" với tần suất khá đều đặn 3 lần/tuần nhưng vẫn chưa có thai. Liệu có phải tôi đã bị vô sinh không? BS lâm sàng Nguyễn Hồng Hạnh - Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc, trả lời: Theo định nghĩa, một cặp vợ chồng quan hệ tình dục đều đặn trên 1 năm mà chưa có thai thì được coi là vô sinh. Với trường hợp của vợ chồng bạn, đã có quan hệ 3 năm, tần suất đều đặn mà vẫn chưa có thai thì được coi là vô sinh. Vợ chồng bạn nên đi khám sớm. 3 năm chưa có thai có phải vô sinh rồi không

Vợ chồng tôi nhiều năm hiếm muộn, bác sĩ khuyên nên thực hiện phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung để nhanh đậu thai. Liệu thời điểm nào cần lấy tinh trùng, bơm vào buồng tử cung để có kết quả tốt nhất? BS Phạm Thị Thùy Dương - Trưởng lâm sàng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc, trả lời: Để thực hiện phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung, bác sĩ sẽ cần thăm khám người vợ để xem có rụng trứng tự nhiên không, hay là cần can thiệp kích trứng... Vào thời điểm trứng sắp rụng, bác sĩ sẽ chỉ định lấy tinh trùng (đã được nhân viên phôi học lọc rửa và để nghỉ 2 tiếng) từ chồng. Sau đó bác sĩ sẽ tiến hành thủ thuật bơm vào buồng tử cung của người vợ. Khi nào cần lấy tinh trùng bơm vào buồng tử cung để đậu thai

