Báo Hàn đưa tin Jennie (BLACKPINK) đá xéo netizen sau lùm xùm bị chỉ trích vì bộ trang phục y tá phản cảm

Cách đây không lâu, Jennie (BLACKPINK) vướng vào lùm xùm khi bị cho là diện trang phục y tá không phù hợp. Cụ thể bộ trang phục y tế mà nữ thần tượng diện trong MV Lovesick Girls bị cho là quá ngắn để lộ đùi, thắt lưng buộc eo để tôn vòng 2, mang giày cao gót màu đỏ, để móng tay dài.

Nhiều người cho rằng đây là một cách gợi cảm hóa hình tượng y tá - một nghề nghiệp lẽ ra cần phải được xem trọng hơn bao giờ hết vào lúc này khi họ vẫn đang nỗ lực phòng chống dịch COVID-19. Lùm xùm này khiến Jennie nhận phải nhiều lời chỉ trích, trong khi đó YG cũng phải gỡ bỏ những cảnh quay này để tránh bị phiền phức.

Trong khi tranh cãi vừa mới lắng xuống thì mới đây, truyền thông Hàn Quốc tiếp tục cho rằng Jennie đang muốn công kích netizen thông qua một bộ outfit trình diễn trên show âm nhạc. Cụ thể trong show Music Core mới đây, Jennie đã diện một chiếc quần jeans có ghi chữ CENSORED (bị kiểm duyệt) khá nổi bật. Chưa dừng lại ở đó, nữ thần tượng cũng đăng tải loạt ảnh với bộ trang phục này cùng dòng trạng thái: "Yeah we some (bishes) you can't manage", (Tạm dịch: Ừ tụi này là những đứa hư hỏng mà mấy người chẳng thể quản được đâu).

Bên dưới bài viết, nhiều netizen nhanh chóng phản bác bài viết của truyền thông xứ Hàn khi cho rằng đây chỉ là một outfit trình diễn và Jennie không hề có hàm ý gì khác. Thậm chí có ý kiến cho rằng bài viết đang cố tình "dắt mũi" độc giả, đồng thời lên tiếng bênh vực nữ thần tượng.

"Dạo này báo chí cứ thích công kích BLACKPINK vậy nhỉ? Chuyện gì cũng nói được", "Trong loạt ảnh này Jennie thật sự đẹp như nữ thần. Những kẻ đang cố kiểm duyệt cô ấy chắc gì đã xinh đẹp hơn cô ấy, hay chỉ biết ở nhà cào phím?", "Tranh cãi về trang phục y tá hoàn toàn không phải là vấn đề kiểm duyệt. Miêu tả như vậy trên các phương tiện truyền thông thực sự làm hại hình ảnh y tá ở nơi làm việc ngoài đời thực đấy", "Đừng dắt mũi độc giả bằng những bài viết như thế này nữa", "Chúng ta chế giễu Trung Quốc vì phản ứng của họ với BTS nhưng chúng ta không khác gì họ những ngày gần đây với trường hợp của BLACKPINK"... - Netizen Hàn bình luận.