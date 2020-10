Báo động sạt lở đất nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên lên mức rất cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dù bão số 9 đã tan nhưng do hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường tiếp tục gây mưa lớn ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Lượng mưa trong hôm nay đến 31/10 phổ biến 200-400mm/đợt. Riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 500mm. Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

Do mưa lớn tiếp tục kéo dài, hàng loạt địa phương ở miền Trung đối mặt với nguy cơ sạt lở đất rất cao. Cụ thể là các huyện:

Quảng Bình: Bố Trạch, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh.

Quảng Trị: Hướng Hóa, Cam Lộ, Đăkrong, Gio Linh, Triệu Phong, Vĩnh Linh.

Thừa Thiên Huế: A Lưới, Phong Điền, Hương Thủy, Nam Đông, Hương Trà.

Quảng Nam: Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Tiên Phước, Quế Sơn.

Quảng Ngãi: Trà Bồng, Ba Tơ, Đức Phổ, Minh Long, Sơn Tây, Sơn Hà, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa.

Kon Tum: Sa Thầy, Đắk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy, Kon Plong, Ngọc Hồi, Ia H’Drai, Đăk Tô, Tp. Kon Tum, Đắk Hà

Ngoài ra, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai cũng có nguy cơ sạt lở đất trung bình đến cao.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, việc cảnh báo sạt lở đất hiện nay chỉ có thể chi tiết đến từng huyện. Công nghệ của thế giới cũng như Việt Nam chưa thể dự báo chi tiết đến từng điểm và thời gian chính xác xảy ra sạt lở đất.

Vì vậy, người dân, chính quyền địa phương các vùng có nguy cơ sạt lở cao cần hết sức cảnh giác, theo dõi các dấu hiệu có thể xảy ra khi sạt lở đất để nhận biết như mưa lớn nhiều ngày, nước sông suối chuyển màu đục, xuất hiện các vết nứt trên tường nhà, sườn đồi, mái dốc, mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, đăc biệt là khi có tiếng động lạ trong lòng đất.

Sạt lở đất được đánh giá đặc biệt nguy hiểm do có tính bất ngờ, không thể dự báo. Trong đợt mưa lũ kéo dài suốt tháng 10 ở miền Trung, rất nhiều vụ sạt lở đất gây thương vong lớn đã xảy ra như tại thủy điện Rào Trăng 3, vụ sạt lở Trạm kiểm lâm 67. Chiều qua, ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà Mỹ đã khiến 45 người mất tích, 4 người may mắn thoát nạn.

Vụ sạt lở đất khác xảy ra lúc 15h30 ở thôn 1, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My cũng khiến 8 người bị vùi lấp. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng tại chỗ tìm thấy 7 thi thể, còn một người mất tích.