Bằng Kiều vừa chia sẻ chuyện có con trai thứ 4, vợ cũ liền ghi vài câu, đọc xong không thể ngừng khen: Bà mẹ dạy con khéo

Nhắc đến những cặp đôi showbiz chia tay khiến người hâm mộ tiếc nuối, chắc chắn không thể thiếu Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh. Cả hai kết hôn năm 2002 và bất ngờ đường ai nấy đi sau hơn 11 năm chung sống dù đã có với nhau 3 mặt con. Sau ly hôn, Trizzie Phương Trinh chăm sóc các con. Dù đã chia tay nhưng mọi động thái của Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh luôn được người hâm mộ quan tâm dõi theo.

Sau những cuộc tình đổ vỡ, Bằng Kiều đã tìm thấy tình yêu mới là một phụ nữ không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Anh cũng xác nhận, nhóc tỳ của mình và bạn gái nay đã 11 tháng tuổi. Nam ca sĩ chia sẻ, 3 con trai bên Mỹ của anh đều biết rõ việc mình có em, mặt mũi ra sao do sự kết nối thường xuyên từ bố.

Ngay sau khi Bằng Kiều xác nhận thông tin có con trai thứ 4 với truyền thông, vợ cũ Trizzie Phương Trinh cũng đã gửi lời chúc mừng tới anh. Cô viết: "Cảm ơn ông bạn cuối cùng đã công khai Benly, đứa em út của Beckam, Colin và Kenzi. Bao lâu nay bạn bè đồng nghiệp cứ thăm dò hỏi mãi mà mình chẳng biết phải trả lời như thế nào.

Nếu nói không thì đâm ra mình là người nói dối, mà nói có thì không được vì người trong cuộc chưa lên tiếng. Câu trả lời của mình trong mấy tháng qua mỗi khi bị tra hỏi là, nghe đồn vậy nhưng không biết thực hư như thế nào. Bây giờ có câu trả lời từ chính chủ rồi nên cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Chúc mừng ông bạn có thêm của để dành và đứa con trai nữa để yêu thương".

Dưới phần bình luận, Bằng Kiều gọi vợ cũ là "bà bạn" và gửi tới lời cảm ơn chân thành: Cảm ơn bà bạn nhiều, Kenzi bảo "con muốn gặp Benly lắm rồi". Nhiều người hâm mộ cũng để lại bình luận khen ngợi cách ứng xử văn minh của vợ chồng Bằng Kiều - Phương Trinh: "Ngưỡng mộ cách sống văn minh của anh chị, đặc biệt là chị, một người phụ nữ luôn truyền năng lượng tích cực vui vẻ đến cho mọi người. Cách sống bao dung rộng lượng, nghĩa tình ấm áp của chị thật đáng để mọi người học hỏi".

Ly hôn vẫn làm bạn để cho con hạnh phúc đủ đầy

Quả thật dù đã chia tay khá lâu nhưng Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều vẫn được khen ngợi bởi sự văn minh, tử tế khi vẫn duy trì được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, cùng nhau chăm sóc con cái, cha mẹ hai bên. Bằng Kiều từng gây xôn xao dư luận khi cho biết anh chu cấp mỗi năm 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng) cho vợ cũ và con.

Trước đó trong ngày sinh nhật con trai lớn, Bằng Kiều đã chia sẻ lại video quá trình trưởng thành của Beckham cùng lời nhắn gửi: "Cảm ơn bà bạn Trizzie Phương Trinh đã nuôi nấng, dạy dỗ và chăm sóc các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Với người bình thường thì 1 đứa con đã là khó khăn để nuôi dạy, đây những 3 ông thì chỉ có là super mom mới làm được. Luôn trân trọng và biết ơn những gì bà bạn làm cho các con".

Có lẽ chính sự văn minh, hiểu chuyện của bố mẹ mà dù gia đình không trọn vẹn nhưng ba cậu con trai của Bằng Kiều bao gồm Beckham, Colin và Kenzi đều tài năng, ngoan ngoãn, coi bố mẹ như những người bạn và chẳng bao giờ giấu giếm điều gì.

Cậu con cả của Bằng Kiều - bé Bằng Phương (Beckam) có thiên hướng nghệ thuật từ nhỏ. 12 tuổi cậu đã thuộc hết những bài của Micheal Jacson và biểu diễn cùng mẹ trên sân khấu lớn. Mới đây cậu bé được để cử nhận giải thưởng âm nhạc Artist of the year 2021 do một tờ báo địa phương tổ chức khiến bố mẹ không khỏi tự hào. Còn cậu con trai thứ hai - Bằng Anh (Colin) - cậu bé có khuôn mặt giống Bằng Kiều nhất học giỏi và rất thương mẹ. Trong khi đó, con trai út Bằng Trương (Kenzi) được mọi người yêu thích vì sự đáng yêu và lém lỉnh.

Trizzie Phương Trinh từng chia sẻ: "Có thể gia đình tôi không hoàn hảo dưới góc nhìn của một số người. Nhưng tôi khẳng định chúng tôi là một gia đình hạnh phúc". Theo Trizzie Phương Trinh, không ít gia đình tuy đầy đủ bố mẹ nhưng người lớn thường xuyên xung đột và cãi nhau thì không thể có được hạnh phúc.

Với Trizzie Phương Trinh, hạnh phúc là: Các con không bao giờ phải thấy bố mẹ cãi nhau; Bố và mẹ gặp nhau lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ; bà nội và bà ngoại thương nhau như hai người bạn thân; các con không bao giờ hụt hẫng hay thiếu vắng tình thương từ hai bên nội, ngoại; không bao giờ các con phải ở trong tình huống khó xử phải lựa chọn đứng về phía ai. Các con luôn được sống trong môi trường tích cực nên lúc nào tinh thần chúng cũng thoải mái. Và khi sức khoẻ tinh thần tốt, các con luôn ngoan ngoãn, vâng lời.

https://afamily.vn/bang-kieu-vua-chia-se-chuyen-co-con-trai-thu-4-vo-cu-lien-ghi-vai-cau-doc-xong-khong-the-ngung-khen-ba-me-day-con-kheo-20220620203829219.chn