Bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên mặt hồ ở Hà Nội

Theo thông tin từ Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, sáng 23/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân nhận tin báo từ Công an phường Khương Đình về việc một số người dân đi tập thể dục phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi lập lờ dưới mặt hồ Đầm Hồng, gần sân bóng Đầm Hồng thuộc phường Khương Đình.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Nam thanh niên khoảng 25 tuổi, mặc quần áo thể thao, nổi trên mặt hồ. Theo nhân chứng, địa điểm phát hiện thi thể nằm sát sân bóng đá.

Nhận tin báo, đội Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Khương Đình và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phong tỏa hiện trường, trục vớt thi thể để khám nghiệm pháp y.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.