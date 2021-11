Bàng hoàng phát hiện thi thể 3 học sinh lớp 8 dưới ao nước gần nhà

Ngày 8/11, ông Nguyễn Xuân Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong.



Ảnh minh hoạ.

Vụ việc xảy ra vào chiều qua (7/11), do được nghỉ học ngày chủ nhật, 3 em học sinh lớp 8 của trường THCS Xuân Sơn rủ nhau đi chơi. Do trời oi nóng, các em rủ nhau xuống ao tắm thì không may cả 3 bị đuối nước tử vong.

Ông Lê Huy Nhị -Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thọ Xuân cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Thọ Xuân cùng Phòng GD&ĐT, các đơn vị chức năng của huyện đã tổ chức thăm viếng, động viên, chia sẻ sự mất mát với gia đình các nạn nhân.

Sáng nay thi thể 3 học sinh xấu số đã được gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.