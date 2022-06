Bàng hoàng hiện trường 2 cha con tử vong tại chung cư ở TP Thủ Đức

Ngày 14-6, Công an TP Thủ Đức, TP HCM cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân 2 cha con được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại một chung cư trên địa bàn.



Nạn nhân được xác định là anh Đ.M.T. (SN 1989, ngụ TP Hà Nội) và cháu Đ.T.M. (SN 2017, con anh T.).

Theo điều tra bước đầu, bà P.T.D. (SN 1970, mẹ vợ anh T.) cùng vợ chồng anh T. và cháu M. dọn vào căn hộ chung cư 4S Linh Đông ở từ 30-4-2022.

Chung cư nơi xảy ra vụ treo cổ thương tâm

Sáng 13-6, bà D. thấy T. cầm theo 1 thanh sắt (T. dùng để tập thể dục) vào phòng của 2 vợ chồng. Khoảng 9 giờ, bà D. cho cháu M. ăn thì thấy anh T. có biểu hiện bất thường. Thấy con rể buồn bã, bà D. hỏi lý do thì được trả lời: "Hôm nay con nghỉ làm". Sau đó, T. đưa cháu M. vào phòng rồi đóng cửa lại.

Đến 10 giờ 5, bà D. phát hiện nước chảy từ phòng ngủ của con gái và con rể nên gọi cửa nhưng T. không trả lời.

Bà D. nghi có chuyện không lành nên gọi điện cho con gái chỉ chỗ cất chìa khoá để mở cửa. Khi bà D. mở được cửa vào trong thì bàng hoàng phát hiện anh T. và cháu M. ngất lịm trong tư thể treo cổ tại nhà tắm.

Bà D. hô hoán mọi người đến tháo dây đưa 2 cha con anh T. xuống đất. Qua kiểm tra, mọi người thấy anh T. đã tử vong, riêng cháu M. được chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an TP Thủ Đức phối hợp với Công an phường Linh Đông tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra. Bước đầu, công an nhận định người cha đã giết con rồi treo cổ tự tử.